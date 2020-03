Το Twitter αφαίρεσε αναρτήσεις του Ζαΐχ Μπολσονάρου, ο οποίος επιμένει πως «η Βραζιλία δεν μπορεί να σταματήσει» λόγω της επιδημίας του κορωνοϊού, αψηφώντας τις συστάσεις.

Στον λογαριασμό του Μπολσονάρου είχαν αναδημοσιευθεί τρία βίντεο στα οποία εικονίζεται να συναντάται με κόσμο στους δρόμους στην πρωτεύουσα Μπραζίλια και να επιμένει να αμφισβητεί τις συστάσεις της ίδιας της κυβέρνησής του και τα μέτρα που λαμβάνονται σε τοπικό επίπεδο για να αποτραπεί η συνέχιση της εξάπλωσης της ασθένειας COVID-19 στη χώρα.

Κάτω από τις δύο αναρτήσεις το περιεχόμενο των οποίων διαγράφτηκε, οι διαχειριστές του ιστοτόπου εξηγούν ότι «πρόσφατα το Twitter μετέβαλε τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας του» και ενημέρωσε τους χρήστες του για τις αλλαγές αυτές, που προβλέπουν ότι θα αφαιρείται περιεχόμενο που αντίκειται προς τις συστάσεις ειδικών και γιατρών και «θα μπορούσε να αυξήσει τον κίνδυνο μετάδοσης της [ασθένειας] COVID-19».

Στα βίντεο, από τα οποία απέμεινε ένα, εικονίζεται ο ακροδεξιός πρόεδρος να συναντά πολίτες στην Μπραζίλια για να διαδώσει το μήνυμά του ότι η χώρα «δεν μπορεί να σταματήσει».

- Conversa na entrada do Palácio do Alvorada.



. Link no youtube: https://t.co/JYIUWffXYN