Ποικίλα σχόλια έχει προκαλέσει ένα από τα τελευταία tweet του Ντόναλντ Τραμπ για την Γκρέτα Τούνμπεργκ.

Αναρτώντας στον επίσημο λογαριασμό του ένα άρθρο του Wired με απόσπασμα από την ομιλία της 16χρονης, η οποία άνοιξε της εργασίες της Συνόδου των Ηνωμένων Εθνών για το Κλίμα στη Νέα Υόρκη, ο 45ος Αμερικανός πρόεδρος έκανε ένα σχόλιο που ερμηνεύθηκε ως απόπειρα ειρωνείας ακόμα και από μεγάλα μέσα ενημέρωσης όπως ο Guardian.

«Άνθρωποι υποφέρουν, άνθρωποι πεθαίνουν, ολόκληρα οικοσυστήματα καταρρέουν. Είμαστε στην αρχή μιας μαζικής εξαφάνισης και το μόνο για το οποίο μπορείτε να μιλάτε είναι τα λεφτά και παραμύθια για αέναη οικονομική ανάπτυξη», ήταν η λεζάντα που επέλεξε το Wired, αλλά ο Τραμπ αποφάσισε να συνοδεύσει την ανάρτηση με ένα ασύνδετο σχόλιο: «Φαίνεται ένα πολύ χαρούμενο, νέο κορίτσι που κοιτάζει μπροστά σε ένα λαμπερό και υπέροχο μέλλον. Τόσο όμορφο θέαμα!», έγραψε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ, πυροδοτώντας αναρίθμητα σχόλια και retweet.

Η στάση που κράτησε ο Αμερικανός πρόεδρος δεν πέρασε απαρατήρητη, με τον Guardian να σχολιάζει ότι ο Τραμπ φαίνεται να ειρωνεύεται την ακτιβίστρια που χθες καταδίκασε την ολιγωρία των ηγετών απέναντι στους άμεσους κινδύνους της κλιματικής αλλαγής.

«Όλα είναι λάθος. Δεν έπρεπε να είμαι εδώ, έπρεπε να βρίσκομαι στο σχολείο μου, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού» είπε μεταξύ άλλων η 16χρονη. «Πώς τολμάτε; Μου κλέψατε τα όνειρά μου και την παιδική ηλικία μου με τα κενά λόγια σας».

She seems like a very happy young girl looking forward to a bright and wonderful future. So nice to see! https://t.co/1tQG6QcVKO