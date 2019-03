Viral έχει γίνει το βίντεο που δείχνει τον Πάπα Φραγκίσκο να τραβά το χέρι του για να αποφύγει το χειροφίλημα πιστών στην πόλη Λορέτο. Για την ακρίβεια το βίντεο δείχνει τον Πάπα να μην αφήνει τους πιστούς να φιλήσουν το δαχτυλίδι του.

Το βίντεο έχει προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις για την περίεργη συμπεριφορά του Πάπα ενώ αρκετοί επικριτές του έκαναν λόγο για ενοχλητικό συμβάν.

Οι συντηρητικοί Καθολικοί, που κατηγορούν συνήθως τον σημερινό Πάπα ότι απομακρύνεται από την εκκλησιαστική διδασκαλία και παράδοση, τώρα υποπτεύονται ότι θέλει να βάλει τέλος στο χειροφίλημα.

Το Βατικανό δεν σχολίασε το βίντεο ενώ άνθρωπος από το περιβάλλον του Πάπα σχολίασε στο Reuters πως «Κάποιες φορές του αρέσει, κάποιες όχι. Είναι τόσο απλό».

H συμπεριφορά του Πάπα στο βίντεο είναι όμως ένα σύντομο απόσπασμα μιας πολύ μεγαλύτερης διαδικασίας, που δεν κατεγράφη στην κάμερα.

Το πλήρες βίντεο δείχνει ότι ο Πάπας Φραγκίσκος παρέμεινε στο σημείο για περίπου 13 λεπτά και δέχτηκε χαιρετισμούς από τουλάχιστον 113 μοναχούς, μοναχές και ενορίτες, γράφει το BBC.

Κατά τη διάρκεια των πρώτων 10 λεπτών, 14 άτομα έσφιξαν το χέρι του Πάπα χωρίς να σκύψουν για να φιλήσουν το δαχτυλίδι του.

41 άνθρωποι έσκυψαν στα χέρια του, είτε κάνοντας τη συμβολική χειρονομία να φιλήσουν το δαχτυλίδι του, είτε να φιλήσουν το ίδιο το δαχτυλίδι. Ο Πάπας δεν διαμαρτυρήθηκε.

Εννέα υποκλίθηκαν και φίλησαν το δαχτυλίδι του, και στη συνέχεια τον αγκάλιασαν επίσης.

Όμως μετά τα πρώτα 10 λεπτά, η συμπεριφορά του Πάπα άλλαξε και η διαδικασία άρχισε να επιταχύνεται.

Κατά τη διάρκεια των επόμενων 53 δευτερολέπτων, ο Πάπας απομάκρυνε το χέρι του από 19 άτομα που προσπάθησαν να ασπαστούν το δαχτυλίδι του.

Και αυτό είναι το τμήμα που έχει μοιραστεί ευρέως online.



Ίσως ο Πάπας βιαζόταν να φτάσει στο τέλος και είχε κουραστεί, εκτιμά το BBC και σημειώνει πως είναι ανακριβές να πει κανείς ότι απέρριψε όσους εκείνη την ημέρα επιχείρησαν τη χειρονομία.

Το παπικό δαχτυλίδι που φοριέται στο τρίτο δάκτυλο του δεξιού χεριού, είναι το πιο ισχυρό σύμβολο της εξουσίας του ποντίφικά. Μόλις πεθάνει ένας Πάπας, το δαχτυλίδι καταστρέφεται αμέσως για να υποδείξει το τέλος της βασιλείας του.

Το 1963, ο Αμερικανός πρόεδρος Τζον Κένεντι, σκόπιμα επέλεξε να μην φιλήσει το δαχτυλίδι του Πάπα Παύλου όταν συναντήθηκαν στο Βατικανό - επειδή φοβόταν τους επικριτές του που έλεγαν ότι ένας καθολικός πρόεδρος θα ήταν πάντα υποτακτικός στη Ρώμη.

Ο σημερινός Πάπας γνωρίζει πολύ καλά τη σημασία της χειρονομίας. Μπορεί να προτιμά να τη χρησιμοποιήσει αντίστροφα και να θέλει να δείξει πως δεν επιδιώκει την υποταγή.

Όποια και αν είναι η εξήγηση, το βίντεο είναι αρκετά περίεργο:

Pope Francis really doesn't want anyone kissing his ring.

This from today, after Mass ... pic.twitter.com/CZUO8ppNfo