Τη συγκλονιστική περιπέτεια που βίωσαν, περιγράφουν τα 12 παιδιά και ο προπονητής της ποδοσφαιρικής ομάδας, στην πρώτη τους δημόσια εμφάνιση μετά τον απεγκλωβισμό τους από το σπήλαιο Ταμ Λουάνγκ στην Ταϊλάνδη

«Πίναμε νερό μόνο από τους σταλακτίτες», δήλωσε ένα από αυτά, ο 15χρονος Πορντσάι Καμλουάν, διευκρινίζοντας ότι επί εννέα ημέρες τα παιδιά και ο προπονητής τους δεν έτρωγαν τίποτα και έπιναν το νερό της βροχής.

Τα παιδιά εμφανίστηκαν για τη συνέντευξη Τύπου, η οποία μεταδίδεται ζωντανά από τηλεοπτικά δίκτυα, ενώ μπαίνοντας στην αίθουσα ευχαρίστησαν τον κόσμο.

Wild boars arrive and have a quick kick around of football!

Ντυμένα με ποδοσφαιρικές εμφανίσεις, τα 12 παιδιά και ο προπονητής τους έμοιαζαν χαλαρά μπροστά στην παρουσία ΜΜΕ από όλο τον κόσμο. Δίπλα τους βρίσκονται δύτες από την ομάδα διάσωσης.

Τα παιδιά εξήγησαν πως βρέθηκαν στη σπηλιά γιατί δεν είχαν ξαναπάει ποτέ εκεί και ήθελαν να δουν τι υπάρχει μέσα.

Σύμφωνα με τον διευθυντή του νοσοκομείου όπου νοσηλεύονταν και από το οποίο έλαβαν πριν από λίγο εξιτήριο, τα παιδιά έχουν πάρει κατά μέσον όρο τρία κιλά μετά την περιπέτειά τους, ενώ τα αποτελέσματα των αιματολογικών εξετάσεων στις οποίες υποβλήθηκαν ήταν «καλά»

Στη συνέντευξη Τύπου, ο διευθυντής του νοσοκομείου είπε ότι η ποδοσφαιρική ομάδα συμμετείχε σε «ασκήσεις καλλιέργειας αυτοπεποίθησης» την τελευταία τους βραδιά στο νοσοκομείο.

Όπως ανέφερε ο προπονητής τους κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, τα περισσότερα από τα 12 μέλη της ποδοσφαιρικής ομάδας, γνώριζαν κολύμπι, άλλα περισσότερο και άλλα λιγότερο.

Ο ίδιος επισήμανε ότι «Οι Αγριόχοιροι» δεν είχαν μαζί τους τρόφιμα μέσα στο σπήλαιο.

ΕPA

Ένα από τα διασωθέντα παιδιά, ο 14χρονος Αντούλ Σαμ-Ον, ο οποίος είναι εκείνος που απάντησε στα αγγλικά στους Βρετανούς διασώστες που εντόπισαν την ομάδα, περιέγραψε το «θαύμα» της διάσωσής τους.

«Νομίζω ήταν βράδυ, δεν είμαι σίγουρος. Σκάβαμε μέσα στο σπήλαιο, ψάχνοντας για πιθανές εξόδους. Τότε νόμισα πως άκουσα φωνές ανθρώπων που μιλούσαν», είπε.

Twelve boys and their football coach rescued from a cave in northern Thailand are making their first public appearance after leaving hospital

Ο προπονητής είπε στην ομάδα να παραμείνει σιωπηλή. Εκείνη τη στιγμή καταλάβανε πως πρόκειται για πραγματικούς ανθρώπους που είχαν έρθει να τους σώσουν.

«Ήμουν τόσο έκπληκτος όταν ήρθαν οι δύτες που το μόνο που σκέφτηκα να τους πω ήταν "γεια"» λέει ο Αντούλ.

"It was a miracle, I was shocked"



"It was a miracle, I was shocked"

One of the 12 boys who was rescued from a flooded cave in Thailand with their football coach describes moment divers found them

Ο προπονητής περιγράφοντας το πως βρέθηκαν στη σπηλιά είπε ότι όλοι είχαν συμφωνήσει να μπουν μέσα. «Δεν είχαμε βρεθεί ποτέ ξανά σε σπήλαιο», είπε.

Όταν είδαμε ότι μπαίνει νερό στη σπηλιά, σκεφτήκαμε να βγούμε, όμως παγιδευτήκαμε κατά την επιστροφή μας», ανέφερε ο προπονητής. «Δεν είχαμε συνειδητοποιήσει πόσο μπορεί να ανέβει η στάθμη του νερού», είπε ο Άκε.

Ο 25χρονος είπε επίσης ότι προσπάθησε να καθησυχάσει τα παιδιά για να μη φοβούνται, λέγοντάς τους πως η στάθμη του νερού θα πέσει «αύριο».

«Φοβόμουν ότι δεν θα επέστρεφα στο σπίτι μου, ότι θα με μάλωνε η μητέρα μου», είπε ένα άλλο παιδί.

Όταν είδαμε ότι στάζει νερό από τα τοιχώματα, μείναμε κοντά στο σημείο αυτό. Εκείνη τη στιγμή δεν φοβόμασταν γιατί σκεφτόμασταν ότι τα νερά θα κατέβουν και κάποιος θα μας σώσει», είπε ο προπονητής.

«Πίναμε νερό μόνο από τους σταλακτίτες», είπε από την πλευρά του ο 15χρονος Πορντσάι Καμλουάν διευκρινίζοντας ότι επί εννέα ημέρες τα παιδιά και ο προπονητής τους δεν έτρωγαν τίποτα και έπιναν το νερό της βροχής.

"We had only water, not food"



"We had only water, not food"

One of the twelve boys trapped in a flooded cave describes how they survived until rescuers found them

Ο προπονητής είπε επίσης ότι καθώς περίμεναν κάποιον να τους σώσει, άκουγαν το νερό να ανεβαίνει προς την κατεύθυνσή τους. Η στάθμη ανέβηκε περίπου τρία μέτρα. Μετακινήθηκαν βαθύτερα στη σπηλιά, αναζητώντας μία διέξοδο.

Όπως ανέφερε, «προσπαθήσαμε να σκάψουμε, παίρναμε σειρά και πίναμε νερό ενδιάμεσα».

Ένα από τα παιδιά ανέφερε ότι ένας από τους δύτες ήταν σαν τον πατέρα του επειδή το αποκάλεσε «παιδί του».

Όταν έμαθαν για το θάνατο το δύτη όλοι σοκαρίστηκαν. «Νιώσαμε ένοχοι για το θάνατό του», είπε ο 25χρονος.

Τα παιδιά έγραψαν μηνύματα πάνω σε μία φωτογραφία του δύτη Κούναν που έχασε τη ζωή του, η οποία θα δωθεί στην οικογένειά του. «Ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου», γράφει ένα από τα παιδιά.

ΕPA

Οι δημοσιογράφοι έπειτα ρώτησαν τα παιδιά, τι αποκόμισαν από αυτή τους την περιπέτεια.

«Υπόσχομαι να είμαι καλός άνθρωπος και καλός πολίτης», είπε ένα από τα παιδιά.

Ο Αντούλ είπε ότι ήταν μία αναπάντεχη εμπειρία η οποία του έμαθε να μη ζει τη ζωή του επιπόλαια.

Όταν ρωτήθηκαν τι θέλουν να γίνουν όταν μεγαλώσουν, τέσσερα από τα παιδιά απάντησαν ότι θέλουν να γίνουν δύτες ειδικών δυνάμεων και κάποια άλλα ποδοσφαιριστές.

Στην ερώτηση ποιο είναι το πρώτο πράγμα που θα κάνουν όταν επιστρέψουν σπίτι τους, τα παιδιά άρχισαν να απαριθμούν τα αγαπημένα τους φαγητά.

Συνεχίζοντας, ο προπονητής των παιδιών είπε ότι η δύναμη, ή αντίθετα η αδυναμία των παιδιών, δεν καθόρισε τη σειρά με την οποία βγήκαν από το σπήλαιο τα 12 παιδιά.

Στο τέλος της συνέντευξης Τύπου, ο παρουσιαστής ανακοίνωσε ότι τα παιδιά μαζί με τον προπονητή τους επιστρέφουν απόψε στα σπίτια τους.

Σύμφωνα με τον προπονητή τους, τα παιδιά θα χειροτονηθούν βουδιστές μοναχοί στη μνήμη του πρώην δύτη της Επίλεκτης Μονάδας SEAL του Ναυτικού της Ταϊλάνδης ο οποίος έχασε τη ζωή του στη διάρκεια της επιχείρησης διάσωσης.