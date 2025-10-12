Μπάσκετ: Με νίκη του Ολυμπιακού έληξε το πρώτο ντέρμπι της σεζόν με τον Παναθηναϊκό

Ο Ολυμπιακός κέρδισε τον Παναθηναϊκό στο πρώτο μεγάλο ντέρμπι της δεύτερης αγωνιστικής του Ελληνικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ (GBL), για τη φετινή σεζόν.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα παρότι βρέθηκε να χάνει ακόμη και με 10 πόντους διαφορά στο πρώτο μέρος, στο δεύτερο ημίχρονο άλλαξε την απόδοσή της και κατάφερε να επικρατήσει υπέρ του Παναθηναϊκού, με τελικό σκορ 90-86.

Ο αγώνας «σημαδεύτηκε» από σημαντικές απουσίες και για τις δύο ομάδες (Εβάν Φουρνιέ και Τόμας Γουόκαπ για τους «ερυθρόλευκους», Κέντρικ Ναν για τους «πράσινους»).

Τα δεκάλεπτα: 18-21, 43-48, 68-67, 90-86