GBL: Ο Παναθηναϊκός κέρδισε τον ΠΑΟΚ με 93-83

Ο Παναθηναϊκός AKTOR επιβλήθηκε με 93-83 του ΠΑΟΚ στον αγώνα της Κυριακής για την Greek Basketball League.

Οι «πράσινοι» παρατάχθηκαν χωρίς τους Κώστα Σλούκα, Τσεντί Οσμάν και Ομέρ Γιουρτσεβέν.

Ωστόσο, με MVP του αγώνα τον Ντίνο Μήτογλου με 22 πόντους και 7 ριμπάουντ και τις καλές εμφανίσεις Κέντρικ Ναν και Αλέξανδρου Σαμοντούροβ, ο Παναθηναϊκός διατήρησε το προβάδισμά του στον αγώνα. Από την ομάδα του ΠΑΟΚ, ξεχώρισε η προσπάθεια του Κέι Τζέι Τζάκσον που κατάφερε 22 καλάθια και ο Τόμας Ντίμσα με 14 πόντους, 4 ασίστ και 3 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα του αγώνα: 20-10, 51-31, 72-58, 93-83

Μετά την ήττα του «δικεφάλου του Βορρά», ο προπονητής του Γιούρι Ζντοβτς, είπε:



«Συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό για τη νίκη. Τι μπορώ να πω μετά από ένα τέτοιο ματς; Ήρθα με μεγάλες προσδοκίες, ο Παναθηναϊκός είχε διαβολοβδομάδα, προπονηθήκαμε καλά, επίσης ξεκινήσαμε αρκετά καλά αλλά μετά εξαφανιστήκαμε από το γήπεδο και αρχίσαμε να παίζουμε μπάσκετ ξανά στο δεύτερο ημίχρονο.



Το δεύτερο ημίχρονο ήταν αρκετά καλύτερο. Κάναμε πιο έξυπνα φάουλ, αρχίσαμε να παίζουμε μπάσκετ. Ανταγωνιστήκαμε, ήμασταν πιο επιθετικοί, παίζαμε πιο γρήγορα, πασάραμε την μπάλα, στο πρώτο ημίχρονο δεν το κάναμε. Παίξαμε όπως ήθελα και όπως προπονηθήκαμε τους τελευταίους μήνες. Απέναντι στον Παναθηναϊκό χρειάζεσαι περισσότερα. Χρειάζεσαι πολύ καλό ματς και από τους 12 παίκτες αν θες να τους κερδίσεις. Νιώθω λίγο ικανοποιημένος με το πως τελείωσε το ματς αλλά κανείς δε νοιάζεται για αυτό. Πρέπει να το ξεχάσουμε και να δούμε το επόμενο.





Πριν το ματς δουλέψαμε καλά όλη την εβδομάδα, είχαμε ένα φιλικό. Ποτέ δεν ξέρεις πως θα αντιδράσει η ομάδα κόντρα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Είχαμε ένα φιλικό με την Παρτίζαν και νιώσαμε το επίπεδο της Euroleague. Για αυτό είμαι απογοητευμένος με το πρώτο ημίχρονο γιατί δεν χρειάζεται να παρακινείς τους παίκτες σε τέτοια ματς, θέλουν να παίζουν καλά. Έβλεπα τρομαγμένα πρόσωπα όταν έπαιρνα τάιμ άουτ. Στο ημίχρονο μιλήσαμε, αλλάξαμε την προσέγγισή μας και στο δεύτερο ημίχρονο είδα καλά πράγματα. Κάποιοι παίκτες είναι σταθεροί και κάποιοι έχουν σκαμπανεβάσματα. Αυτός είναι ο στόχος μας. Να έχουν συνέπεια όλοι οι παίκτες αν θέλουμε να ανταγωνιστούμε στο πρωτάθλημα. Η ποιότητα έχει ανέβει, κάθε ματς θα είναι δύσκολο και χρειαζόμαστε όλους τους παίκτες».

