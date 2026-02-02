ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Αθλητισμός

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Οι ομάδες που ενδιαφέρονται να τον αποκτήσουν

Οι Μιλγουόκι Μπακς βρίσκονται σε διαρκή επαφή με ομάδες του NBA - Ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο

The LiFO team
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο / EPA
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, παρόλο που ο ίδιος έχει διαψεύσει τις σχετικές φήμες, έχει μπει στα «ραντάρ» αρκετών ομάδων για να τον αποκτήσουν μέσω ανταλλαγής, όπως ανέφερε σχετικά ο δημοσιογράφος του ESPN, Σαμς Σαράνια.

Ο έγκριτος, στο κομμάτι των μεταγραφών, δημοσιογράφος του αμερικανικού δικτύου, ανέφερε πως η παρούσα ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο, οι Μιλγουόκι Μπακς, δέχονται συνεχώς αντιπροτάσεις από άλλους συλλόγους του κορυφαίου πρωταθλήματος μπάσκετ, και είναι σε συνεχή επαφή μαζί τους.

Άξιο αναφοράς είναι ότι την ερχόμενη Πέμπτη αρχίζει η περίοδος του trade deadline του NBA, όπου ομάδες μπορούν να ανταλλάξουν παίκτες, χρήματα και μελλοντικούς μπασκετμπολίστες του κολεγιακού μπάσκετ.

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Οι ομάδες που τον διεκδικούν

Ανάμεσα στις ομάδες, που φέρεται να έχουν καταθέσει -ανεπιβεβαίωτη- πρόταση είναι οι εξής:

  • Μαϊάμι Χιτ
  • Μινεσότα Τίμπεργουλβς
  • Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς
  • Νιου Γιορκ Νικς

Το βασικό ερώτημα, όπως τονίζεται, είναι το τίμημα. Οι Μπακς ζητούν είτε έναν νεαρό παίκτη υψηλού επιπέδου είτε -και κυρίως-ένα πακέτο με πολλά draft picks, που να δικαιολογεί την αποχώρηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Με πληροφορίες από ESPN

Αθλητισμός

Tags

