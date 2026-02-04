Ιράν: Ο Χαμενεΐ θα πρέπει να ανησυχεί πολύ, λέει ο Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ παραχώρησε συνέντευξη στο NBC News, αναφερόμενος, μεταξύ άλλων, στον αντίκτυπο των επιθέσεων σε πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Ιράν.

Ερωτηθείς για τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο Τραμπ απάντησε ότι «θα πρέπει να ανησυχεί πολύ».

Η δήλωση αυτή δημοσιεύθηκε λίγο μετά την ακύρωση των συνομιλιών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, οι οποίες είχαν αρχικά προγραμματιστεί για την Παρασκευή.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η αναβολή των συνομιλιών οφείλεται σε διαφωνίες σχετικά με τον τόπο διεξαγωγής, τη μορφή και την ατζέντα της συνάντησης.

Ο δημοσιογράφος ανέφερε στη συνέχεια, ότι Ιρανοί διαδηλωτές που αντιτίθενται στο καθεστώς, αισθάνονται προδομένοι από τον Τραμπ, ο οποίος είχε εκφράσει την υποστήριξή του προς εκείνους και τους είχε παροτρύνει να βγουν στους δρόμους, όπου σύμφωνα με αναφορές, πολλές χιλιάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

«Τους υποστηρίζουμε», απάντησε ο Τραμπ. «Αυτή η χώρα είναι σε χάος αυτή τη στιγμή εξαιτίας μας. Μπήκαμε, [και] καταστρέψαμε το πυρηνικό τους [πρόγραμμα]», συνέχισε, αναφερόμενος στις αμερικανικές επιθέσεις σε δύο πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν τον περασμένο Ιούνιο.

Προς ακύρωση οι προγραμματισμένες συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν

Νωρίτερα σήμερα, οι ΗΠΑ ενημέρωσαν το Ιράν ότι δεν προτίθενται να αποδεχθούν τα αιτήματα της Τεχεράνης για αλλαγή της τοποθεσίας και της μορφής των συνομιλιών που είχαν προγραμματιστεί για την Παρασκευή, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους που μίλησαν στο Axios.

Η αντιπαράθεση αυτή ενδέχεται να κλείσει τον διπλωματικό δρόμο και να οδηγήσει τον Ντόναλντ Τραμπ να εξετάσει στρατιωτικές ενέργειες.

Οι δύο πλευρές είχαν συμφωνήσει να συναντηθούν την Παρασκευή στην Κωνσταντινούπολη, με τη συμμετοχή και άλλων χωρών της Μέσης Ανατολής σε ρόλους παρατηρητών.

Ωστόσο, την Τρίτη το Ιράν ζήτησε τη μεταφορά των συνομιλιών στο Ομάν και τη διεξαγωγή τους σε διμερές επίπεδο, ώστε - όπως ανέφερε - να επικεντρωθούν αποκλειστικά στο πυρηνικό ζήτημα και όχι σε άλλα θέματα, όπως οι πύραυλοι, που αποτελούν προτεραιότητα για τις ΗΠΑ και κράτη της περιοχής. Αμερικανοί αξιωματούχοι εξέτασαν το αίτημα, αλλά την Τετάρτη αποφάσισαν να το απορρίψουν.