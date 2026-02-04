Συνελήφθη δασκάλα γιόγκα στα βόρεια προάστια που ανατίναζε αυτοκίνητα συγγενών της

Η 56χρονη είναι γνώριμη των αρχών - Το 2016 φέρεται να είχε τοποθετήσει εκρηκτικό μηχανισμό σε αυτοκίνητο του πατέρα της

Ενώπιον του εισαγγελέα απολογείται σήμερα μία 56χρονη δασκάλα γιόγκα από τα Βόρεια Προάστια, η οποία κατηγορείται για εμπρησμούς καθώς φέρεται να τοποθετούσε εκρηκτικούς μηχανισμούς σε αυτοκίνητα συγγενικών και φιλικών της προσώπων, γιατί δεν της δάνειζαν χρήματα.

Η 56χρονη δασκάλα γιόγκα από τα Βόρεια Προάστια φέρεται μέσα σε 12 ημέρες να προέβη σε τρεις εμπρηστικές επιθέσεις σε αυτοκίνητα φιλικών της προσώπων, καθώς όπως ειπώθηκε δεν της έδιναν τα χρήματα που ζητούσε.

Η τελευταία, φερόμενη, επίθεσή της καταγράφηκε σε βίντεο στη Νέα Ερυθραία, τοποθετώντας εκρηκτικό μηχανισμό σε αυτοκίνητο φιλικού της προσώπου. Από τη σχετική έκρηξη, τραυματίστηκε σε πρόσωπο και χέρια ένας άνδρας, ο οποίος χρειάστηκε να νοσηλευτεί για τέσσερις ημέρες -με εγκαύματα- στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς».

Μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, σύμφωνα με το Mega, αστυνομικοί από την Ασφάλεια Κηφισιάς την ταυτοποίησαν, της πέρασαν χειροπέδες και απολογείται ενώπιον του ανακριτή.

Η 56χρονη είναι γνώριμη των αρχών, καθώς το 2016 είχε κατηγορηθεί για δύο εμπρηστικές επιθέσεις σε αυτοκίνητα, το ένα εκ των οποίων του πατέρα της.