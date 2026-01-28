Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία εξέδωσε ανακοίνωση για «αναβολές αγώνων λόγω πένθους», όπως γράφει στον επίσημο ιστότοπο της ΕΠΟ, με αναφορά στον θάνατο των 7 νεκρών φιλάθλων του ΠΑΟΚ, μετά το τροχαίο στη Ρουμανία.

Οι αγώνες επρόκειτο να διεξαχθούν σήμερα Τετάρτη 28 Ιανουαρίου.

Τροχαίο με οπαδούς ΠΑΟΚ στη Ρουμανία: Αυτούς τους αγώνες ανέβαλε η ΕΠΟ λόγω πένθους

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της ΕΠΟ αναφέρει:

«Λόγω του βαρύτατου πένθους για το τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία, εξαιτίας του οποίου έχασαν τη ζωή τους οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ που μετέβαιναν στη Γαλλία για τον αγώνα με τη Λιόν, η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία προέβη στις ακόλουθες αναβολές αγώνων που επρόκειτο να διεξαχθούν σήμερα Τετάρτη 28/01/2026:

Αναβάλλονται:

Οι 3 αγώνες του Κυπέλλου Γυναικών.

Οι 6 αγώνες για τα Πανελλήνια Πρωταθλήματα Κ14 και Κ16.

Όλοι οι προγραμματισμένοι αγώνες για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Προεπιλογής Ε.Ο. Κορασίδων Κ-15.

Ο αγώνας Κυπέλλου Ερασιτεχνών Εθνικός Ν. Kεραμιδίου-Ηρακλής Λάρισας (οι υπόλοιποι προγραμματισμένοι αγώνες αυτής της διοργάνωσης είχαν ήδη επανοριστεί για άλλες ημερομηνίες). Διεξάγεται μόνον ο αγώνας Απόλλων Καλυθιών - Γιούχτας».