Οι τραγωδίες του ΠΑΟΚ που σημάδεψαν τον σύλλογο: Από τα Τέμπη το 1999 μέχρι σήμερα

Δύο τραγωδίες έχουν χαραχτεί ανεξίτηλα στη μνήμη του ΠΑΟΚ.

Το ένα τροχαίο συνέβη το 1999 στη Λεπτοκαρυά και το δεύτερο έγινε, φέτος, στη Ρουμανία, στερώντας τη ζωή φιλάθλων που ταξίδευαν για να στηρίξουν την ομάδα τους.

Και τα δύο δυστυχήματα αποτελούν από τις επώδυνες σελίδες στην ιστορία του ΠΑΟΚ και του ελληνικού αθλητισμού γενικότερα.

Το δυστύχημα στα Τέμπη το 1999

Τον Οκτώβριο του 1999, λεωφορείο που μετέφερε φιλάθλους του ΠΑΟΚ επέστρεφε στη Θεσσαλονίκη μετά από εκτός έδρας αγώνα με τον Παναθηναϊκό, όταν, στο ύψος της Λεπτοκαρυάς στην κοιλάδα των Τεμπών, συγκρούστηκε με φορτηγό υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. Η σύγκρουση αποδείχθηκε μοιραία.

Από το τραγικό τροχαίο έχασαν τη ζωή τους έξι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ, νέοι άνθρωποι που είχαν ταξιδέψει για να στηρίξουν την ομάδα τους. Η είδηση του δυστυχήματος βύθισε στο πένθος όχι μόνο τον σύλλογο, αλλά ολόκληρη την ποδοσφαιρική κοινότητα της χώρας, ξεπερνώντας τα όρια της οπαδικής αντιπαλότητας.

Το δυστύχημα στη Ρουμανία

Φίλαθλοι του ΠΑΟΚ έκαναν ένα ταξίδι στο εξωτερικό για να βρεθούν δίπλα στην ομάδα τους σε ευρωπαϊκό αγώνα.

Κατά τη διάρκεια του οδικού ταξιδιού, το όχημα στο οποίο επέβαιναν ενεπλάκη σε σοβαρό τροχαίο δυστύχημα σε ρουμανικό οδικό άξονα, με αποτέλεσμα να χαθούν ανθρώπινες ζωές και να υπάρξουν τραυματισμοί.

Η είδηση μεταδόθηκε γρήγορα και προκάλεσε σοκ, θλίψη και οδύνη, όχι μόνο στους φίλους του ΠΑΟΚ, αλλά και σε ολόκληρο τον φίλαθλο κόσμο, εντός και εκτός συνόρων.

Αποτέλεσμα της φονικής σύγκρουσης ήταν ο θάνατος 7 φιλάθλων του ΠΑΟΚ.

Η αντίδραση του συλλόγου και των φιλάθλων

Μετά το δυστύχημα στα Τέμπη το 1999, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, οι παίκτες και χιλιάδες φίλαθλοι στάθηκαν από την πρώτη στιγμή δίπλα στις οικογένειες των θυμάτων, ενώ τα επόμενα χρόνια η μνήμη τους τιμάται σταθερά, με εκδηλώσεις, αφιερώματα και παρουσία στο σημείο της τραγωδίας. Στα Τέμπη στήθηκε μνημείο, ως διαρκής υπενθύμιση του άδικου χαμού και της ευθύνης να μην ξεχαστούν ποτέ.

Το δυστύχημα του 1999 δεν είναι απλώς ένα τραγικό γεγονός του παρελθόντος. Είναι ένα βαθύ τραύμα που συνεχίζει να ενώνει τον κόσμο του ΠΑΟΚ στη μνήμη, στον σεβασμό και στην υπόσχεση ότι οι έξι αυτοί φίλαθλοι θα παραμείνουν για πάντα κομμάτι της ασπρόμαυρης ιστορίας.

Μετά το φονικό τροχαίο στη Ρουμανία, ο ΠΑΟΚ, οι ποδοσφαιριστές, η διοίκηση και σύσσωμη η οπαδική κοινότητα εξέφρασαν τη βαθιά τους θλίψη και την συμπαράστασή τους στις οικογένειες των θυμάτων, στέλνοντας παράλληλα, μηνύματα πένθους και σεβασμού.