ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Αθλητισμός

Κλήρωση Europa League: Οι αντίπαλοι Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ

Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ διεκδικούν την πρόκριση στη φάση των «16» του Europa League

The LiFO team
The LiFO team
ΚΛΗΡΩΣΗ EUROPA LEAGUE ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΠΑΟΚ Facebook Twitter
Οι παίκτες του Παναθηναϊκού πανηγυρίζουν / Eurokinissi
0

Τους αντιπάλους τους στην ενδιάμεση φάση του Europa League έμαθαν την Παρασκευή (30/1) Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ, που διεκδικούν την πρόκρισή τους στη φάση των «16».

Η κλήρωση πραγματοποιήθηκε στο Νιόν της Ελβετίας, με τον Παναθηναϊκό να αντιμετωπίζει την τσεχική ομάδα, Βικτόρια Πλζεν, ενώ ο Δικέφαλος του Βορρά θα κοντραριστεί με την ισπανική Θέλτα.

Σε ό,τι αφορά στον Παναθηναϊκό, το πρώτο ματς θα διεξαχθεί στις 19 Φεβρουαρίου στο ΟΑΚΑ και η ρεβάνς ακολουθεί στις 26 Φεβρουαρίου εκτός έδρας. Αν προκριθεί, θα παίξει ξανά με τον πρώτο αγώνα στο Ολυμπιακό Στάδιο απέναντι σε Μπέτις ή Μίντιλαντ..

Αντίστοιχα, ο ΠΑΟΚ θα παίξει το πρώτο ματς στις 19 Φεβρουαρίου στην Τούμπα, ενώ η ρεβάνς είναι προγραμματισμένη για τις 26 του ίδιου μήνα εκτός έδρας.

Κλήρωση Europa League: Αναλυτικά τα ζευγάρια

Αναλυτικά τα ζευγάρια

  • Ντινάμο Ζάγκρεμπ - Γκενκ
  • Λουντογκόρετς - Φερεντσβάρος
  • Παναθηναϊκός - Βικτόρια Πλζεν
  • ΠΑΟΚ - Θέλτα
  • Μπραν - Μπολόνια
  • Σέλτικ - Στουτγάρδη
  • Φενερμπαχτσέ - Νότιγχαμ Φόρεστ
  • Λιλ - Ερυθρός Αστέρας
Αθλητισμός

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

 
 