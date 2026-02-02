Euroleague: Ξεκινά η πώληση των εισιτηρίων για το Final Four 2026

Η Euroleague Basketball ανακοίνωσε ότι η πώληση εισιτηρίων για το Final Four 2026 που θα διεξαχθεί στην Αθήνα και συγκεκριμένα στο Telekom Center Athens, θα ξεκινήσει την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026.

Οι ημιτελικοί του EuroLeague Final Four 2026 θα διεξαχθούν την Παρασκευή 22 Μαΐου, ενώ ο τελικός θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 24 Μαΐου.

Οι φίλαθλοι που θα εξασφαλίσουν εισιτήρια θα έχουν επίσης πρόσβαση στον τελικό του adidas NextGen EuroLeague, που θα διεξαχθεί στις 18:00 (ώρα Ελλάδος) και θα αντικαταστήσει τον παραδοσιακό μικρό τελικό, πριν από τον μεγάλο τελικό της EuroLeague.

Για πρώτη φορά και ενόψει της ιδιαίτερα αυξημένης ζήτησης, τα εισιτήρια του Final Four θα διατεθούν σε τέσσερις δημόσιες φάσεις πώλησης. Κάθε φάση θα περιλαμβάνει περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων σε διαφορετικές κατηγορίες τιμών, προσφέροντας περισσότερες ευκαιρίες στους φιλάθλους και διασφαλίζοντας ευρύτερη πρόσβαση.

Οι φίλαθλοι που είχαν αγοράσει εισιτήρια για τα τρία προηγούμενα Final Four θα απολαύσουν αποκλειστική πρόσβαση 24 ωρών σε προπώληση, η οποία θα ξεκινήσει την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου στις 11:00 (ώρα Ελλάδας).

Η πρώτη φάση γενικής διάθεσης εισιτηρίων θα ανοίξει την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου στις 11:00 (ώρα Ελλάδας), δίνοντας σε όλους τους φιλάθλους την πρώτη ευκαιρία να εξασφαλίσουν θέσεις για την Αθήνα.

Η δεύτερη φάση πώλησης εισιτηρίων θα ξεκινήσει την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου στις 11:00 (ώρα Ελλάδας), μετά το κλείσιμο της τελικής προθεσμίας δήλωσης παικτών. Το χρονικό αυτό σημείο επιτρέπει στους φιλάθλους να έχουν πιο ξεκάθαρη εικόνα για τα οριστικά ρόστερ των ομάδων πριν προχωρήσουν στην αγορά εισιτηρίων.

Η τρίτη περίοδος πώλησης θα ανοίξει την Τρίτη 17 Μαρτίου στις 11:00 (ώρα Ελλάδας), προσφέροντας ακόμη μία ευκαιρία στους φιλάθλους να εξασφαλίσουν εισιτήρια για το Final Four.

Η τελική φάση πώλησης θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 20 Απριλίου στις 11:00 (ώρα Ελλάδας) και θα πραγματοποιηθεί ανάμεσα στην ολοκλήρωση της Κανονικής Περιόδου και την έναρξη του Play-In Showdown, με δέκα ομάδες να παραμένουν στη διεκδίκηση μιας θέσης στο Final Four.

Το σύστημα αυτό έχει σχεδιαστεί ώστε να διευρύνει τις δυνατότητες συμμετοχής της συνεχώς αυξανόμενης παγκόσμιας βάσης φιλάθλων της EuroLeague σε ένα γεγονός με εξαιρετικά υψηλή ζήτηση. Παρέχει πολλαπλές ευκαιρίες αγοράς, είτε για όσους σκοπεύουν να παρευρεθούν ανεξαρτήτως των ομάδων που θα προκριθούν, είτε για εκείνους που προτιμούν να περιμένουν τις πιο κρίσιμες φάσεις της διοργάνωσης.

Τα εισιτήρια γενικής διάθεσης περιλαμβάνουν πρόσβαση και στους τέσσερις αγώνες: τους δύο ημιτελικούς της Παρασκευής, καθώς και τον τελικό της EuroLeague και τον τελικό του adidas NextGen EuroLeague την Κυριακή.

Πληροφορίες για τα εισιτήρια είναι διαθέσιμες στο https://euroleaguef4tickets.com/en/