Απόψε το ΑΕΚ - Ολυμπιακός: Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του αγώνα

Ολοκληρώνεται απόψε η 19η αγωνιστική της Super League - Η ώρα και το κανάλι για τον αγώνα ΑΕΚ, Ολυμπιακός

The LiFO team
Στιγμιότυπο από αγώνα του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ / EUROKINISSI
Με το ντέρμπι ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό στη Νέα Φιλαδέλφεια, ολοκληρώνεται απόψε η 19η αγωνιστική της Super League Greece.

Η αναμέτρηση μεταξύ ΑΕΚ και Ολυμπιακού αναμένεται να ξεκινήσει στις 09:00 το βράδυ της Κυριακής και να καλυφθεί τηλεοπτικά από το Cosmote Sports 1.

Ο Ολυμπιακός επικράτησε και στις δύο περσινές αναμετρήσεις στην έδρα της ΑΕΚ, με 1-0 στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος και με 2-0 στη διαδικασία των Playoffs. Η ΑΕΚ, από την πλευρά της, πήρε τη νίκη με 2-0 στην αναμέτρησή τους για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος, όμως οι Ερυθρόλευκοι προκρίθηκαν στον τελικό μετά το 6-0 της πρώτης μεταξύ τους αναμέτρησης.

ΑΕΚ - Ολυμπιακός: Το πρόγραμμα της Super League

Σάββατο 31/1

  • Παναιτωλικός - Άρης 0-1
  • Ατρόμητος - ΟΦΗ 1-2
  • Βόλος - ΑΕΛ 0-2

Κυριακή 1/2

  • Λεβαδειακός - Αστέρας Τρ. 16:00
  • Παναθηναϊκός - Κηφισιά 17:30
  • ΠΑΟΚ - Πανσερραϊκός 19:30
  • ΑΕΚ - Ολυμπιακός 21:00
     
