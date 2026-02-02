ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Αθλητισμός

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Εντοπίστηκε το πρώτο θετικό τεστ ντόπινγκ λίγο πριν την έναρξη

Η αθλήτρια που βρέθηκε θετική σε απαγορευμένες ουσίες τέσσερις ημέρες πριν από την τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Milano/Cortina 2026

The LiFO team
The LiFO team
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΝΤΟΠΙΝΓΚ Facebook Twitter
Εντοπίστηκε το πρώτο θετικό τεστ ντόπινγκ πριν καν την έναρξη των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων 2026 / Φωτ.: ΕΡΤ
0

Εντοπίστηκε το πρώτο θετικό τεστ ντόπινγκ πριν καν την έναρξη των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων 2026.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για την Ιταλίδα αθλήτρια του διάθλου, Ρεμπέκα Πάσλερ.

Η Πάσλερ  βρέθηκε θετική σε απαγορευμένες ουσίες τέσσερις ημέρες πριν από την τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Milano/Cortina 2026 και τιμωρήθηκε με αποκλεισμό.

Όπως προκύπτει από τη σχετική ενημέρωση του ιταλικού οργανισμού κατά του ντόπινγκ, NADO, η 24χρονη αθλήτρια βρέθηκε θετική σε λετροζόλη και μεθανόλη.

Αυτό είναι το πρώτο θετικό τεστ αθλήτριας σε έλεγχο ντόπινγκ από τη στιγμή που άρχισαν να καταφθάνουν στη Βόρεια Ιταλία οι αποστολές των εθνικών ομάδων, ενόψει της έναρξης των Αγώνων, στις 6 Φεβρουαρίου.

Εκτός του αποκλεισμού της από τους Αγώνες σε Milano/Cortina, η Πάσλερ αντιμετωπίζει και το ενδεχόμενο ενός μακροχρόνιου αποκλεισμού.
 

Αθλητισμός

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΜΙΛΑΝΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΔΟΕ ICE

Αθλητισμός / «Είναι λυπηρό»: Η πρόεδρος της Ολυμπιακής Επιτροπής για την ICE στη χειμερινή Ολυμπιάδα

Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή παραδέχθηκε ότι το κλίμα πριν από τη χειμερινή Ολυμπιάδα στο Μιλάνο και την Κορτίνα έχει βαρύνει από γεγονότα που δεν έχουν σχέση με τον αθλητισμό
THE LIFO TEAM
 
 