ΕΔΕ για την τραγωδία στη Χίο: Ενεργοποιήθηκε το πρωτόκολλο διαχείρισης κρίσεων, τι προβλέπει

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για την τραγωδία με τους 15 νεκρούς μετανάστες ανοιχτά της Χίου.

Ελικόπτερα και πλωτά μέσα «χτενίζουν» την περιοχή τόσο για τυχόν αγνοούμενους όσο και για αντικείμενα και στοιχεία που θα «φωτίσουν» τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η μοιραία σύγκρουση.

Στο μεταξύ, το υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας διέταξε τη διενέργεια ΕΔΕ για να διευκρινιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η σύγκρουση, όσο και για το τι ακριβώς προηγήθηκε.

«Είναι ανείπωτη η θλίψη μας για την απώλεια 15 ανθρώπινων ζωών στη Χίο» σχολιάζει σε ανακοίνωσή του ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, για το τραγικό δυστύχημα στα ανοικτά της Χίου. «Η σκέψη μας είναι με τους τραυματίες μετανάστες και στελέχη του Λιμενικού Σώματος» πρόσθεσε.

«Κυρίες και κύριοι, οι σύγχρονοι λαθρέμποροι, οι διακινητές, είναι εχθροί της χώρας. Θέτουν σε θανάσιμο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές- και αυτών των δύστυχων ανθρώπων και των Στελεχών του Λιμενικού Σώματος- που με αυταπάρνηση επιτελούν το πατριωτικό τους καθήκον, που είναι να φυλάνε τα θαλάσσια σύνορα και να σώζουν ανθρώπινες ζωές. Η Πολιτεία επιδεικνύει και θα επιδείξει μηδενική ανοχή απέναντι σε αυτά τα κυκλώματα» σημείωσε.

«Θέλω, προφανώς, να πω ότι η έρευνα για τα αίτια του τραγικού δυστυχήματος θα διεξαχθεί με διαφάνεια και επαγγελματισμό. Θέλω, επίσης, να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους που συμμετείχαν στη διάσωση στη θάλασσα, αλλά και τους ανθρώπους του Εθνικού Συστήματος Υγείας, διασώστες, ΕΚΑΒ, γιατρούς, νοσηλευτές και διοικητικό προσωπικό του Νοσοκομείου Χίου» τόνισε κλείνοντας.

«Εκφράζω τη βαθύτατη θλίψη μου για την απώλεια τόσων ανθρώπων χθες το βράδυ στο ναυάγιο στη Χίο. Εύχομαι ταχεία ανάρρωση στους τραυματισμένους και διασωθέντες. Η στήριξη της ελληνικής Πολιτείας θα είναι αμέριστη» αναφέρει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας.

Τραγωδία στη Χίο: Ενεργοποιήθηκε το πρωτόκολλο διαχείρισης κρίσεων

Σε πλήρη εφαρμογή τέθηκε με εντολή του υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη το ειδικό πρωτόκολλο διαχείρισης κρίσης που αφορά στην τραγωδία με τους 15 νεκρούς μετανάστες ανοιχτά της Χίου, όταν σκάφος διακινητών συγκρούστηκε με σκάφος του Λιμενικού και βυθίστηκε.

Με βάση το πρωτόκολλο, που εχει εκπονηθεί απο το Υπουργείο Δικαιοσύνης με τη γενική επιμέλεια της υπηρεσιακής γραμματέως Βασιλικής Γιαβή, ομάδα 4 ιατροδικαστών και 3 νεκροτόμων μεταβαίνουν στη Χιο προκειμένου να συντονιστεί το έργο της ιατροδικαστικής διερεύνησης.

Στο υπουργείο Δικαιοσύνης ήδη λειτουργεί ειδικό συντονιστικό κέντρο υπό τον Γενικό Διευθυντή της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Νίκο Καρακούκη, ενώ έχει υπάρξει συνεννόηση με το νεκροταφείο Σχιστού για τη μεταφορά και φύλαξη των σορών μέχρι την ταυτοποίηση και απόδοσή τους στους οικείους τους.

Επίσης, μιλώντας στην εκπομπή «Σεμνά και Ταπεινά», ο Γιάννης Μαλαφής, δήμαρχος Χίου, σημείωσε πως «οι άνθρωποι που έχουν χειρουργηθεί και μπήκαν επειγόντως στο χειρουργείο είναι υπό αυστηρή ιατρική επιτήρηση, αν θα χρειαστεί κάποιος να φύγει για Αθήνα θα φύγει, ελπίζουμε όμως, να μη χρειαστεί, αλλά θα χρειαστεί διακομιδή, θα γίνει. Από κει και πέρα νομίζω ότι υγειονομικά το χειρίστηκε το σύστημα πάρα πολύ καλά το θέμα».

Ως προς το πώς είναι τα πράγματα με τις ροές το τελευταίο χρονικό διάστημα τόνισε ότι «αυτό το θερμόμετρο ανεβαίνει, κατεβαίνει ανάλογα το πώς φυλάσσονται οι ακτές οι απέναντι. Βλέπουμε ότι έρχονται βάρκες με φουρτούνες, με μπουνάτσες δεν είναι, ότι έχει μπουνάτσα και θα έρθουν ή θα έχει φουρτούνα και δεν θα έρθουν. Έρχονται σε όλες τις καιρικές συνθήκες, αρκεί να βρουν τον τρόπο να φύγουν. Και από ότι βλέπουμε δεν έχουμε και κανένα μέτρο ασφαλείας (…). Οι ροές έχουν αραιώσει πολύ σε σχέση με το παρελθόν, δεν το συζητάμε. Καμία σχέση. Είναι σαφώς πιο ελεγχόμενη η κατάσταση, αλλά δεν έχει σταματήσει».

Έπειτα, δεν παρέλειψε να τονίσει πως «δεν υπάρχουν ισορροπίες και λοιπά. Από ότι φαίνεται με γυμνό οφθαλμό από το σκάφος, το σκάφος του λιμενικού χτυπήθηκε στη μέση και λίγο προς τα μπροστά δεξιά, που σημαίνει ότι κάποιος το εμβόλισε και δεν εμβόλισε αυτό (…). Επειδή τις έχουμε δει αυτές τις βάρκες πολλές φορές, αυτά τα φουσκωτά, έχουν τεράστιες μηχανές, πάνε πολύ πιο γρήγορα από το Λιμενικό. Και δυστυχώς έχουν στοιβαγμένους τους ανθρώπους (…) Και είναι και μηχανές ασύμβατες με τα σκάφη αυτά που τους έχουν (…)».

Χίος: Αντιπαράθεση στη Βουλή για την τραγωδία με τους 15 νεκρούς

Η τραγωδία στη Χίο που στοίχησε 15 ανθρώπινες ζωές, αποτέλεσε θέμα συζήτησης και αντιπαράθεσης στην Ολομέλεια της Βουλής.

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, δήλωσε: «Εκφράζουμε την λύπη μας για τους θανάτους που υπήρχαν, υπήρξε σκάφος που αφού εντοπίστηκε από το Λιμενικό, προσπάθησε να κάνει αποτροπή, χτύπησε το σκάφος του λιμενικού και υπήρξε δυστύχημα από το οποίο υπάρχουν νεκροί, καθώς και τραυματίες. Να εκφράσω την λύπη μου. Να δώσω συγχαρητήρια στις γυναίκες και άντρες του λιμενικού, οι οποίοι έσωσαν τους ανθρώπους που έχουν διασωθεί, καθώς στο σύνολό τους βρέθηκαν στην θάλασσα, καθώς και για το ότι φυλάνε τα σύνορα της πατρίδας μας. Το συγκεκριμένο συμβάν καταδεικνύει την μάχη που πρέπει να κάνουμε απέναντι στους δολοφόνους διακινητές παρανόμων μεταναστών και το συγκεκριμένο νομοσχέδιο έχει συγκεκριμένες διατάξεις που αυστηροποιεί τις ποινές, γι’ αυτούς τους δολοφόνους που είναι οι μόνοι υπεύθυνοι γι αυτό που συμβαίνει».

Ο Βασίλειος Υψηλάντης, εισηγητής της ΝΔ ανέφερε: «με βαθιά οδύνη αναφέρομαι στο τραγικό δυστύχημα… κανείς ασυγκίνητος. Εκφράζω τη θλίψη μου για την απώλεια συνανθρώπων μας. Στεκόμαστε με σοβαρότητα στο γεγονός. Περίσκεψη, λογική χρειάζεται σήμερα. Είδατε η ΝΔ δε χειροκρότησε καθόλου και στεκόμαστε στο ύψος των περιστάσεων δίχως την εξαγωγή βιαστικών συμπερασμάτων ούτε πολιτική εκμετάλλευση μιας τέτοιας τραγωδίας».

Ο βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλέξανδρος Καζαμίας, είπε: «Αντί να εκφράσει την θλίψη του ότι έχουμε πάλι πολύνεκρα επεισόδια με μετανάστες στις ελληνικές θάλασσες και να θυμίσω ότι έχουμε το έγκλημα της Πήλου, το Φαρμακονήσι, ήρθε για να δώσει συγχαρητήρια. Αυτό που είπατε πέρα του ότι είναι εκτός πραγματικότητας, γιατί έπρεπε να μας δώσετε μία πλήρη ενημέρωση, πόσοι είναι οι νεκροί, πόσοι είναι τραυματίες, το μόνο που σκεφτήκατε είναι να δώσετε συγχαρητήρια. Αλλά βεβαίως όταν έχετε πει στο παρελθόν το να φυλάμε τα σύνορα σημαίνει να έχουμε νεκρούς στα σύνορα, δεν περιμέναμε κάτι διαφορετικό. Επαναλαμβάνετε την ίδια απαράδεκτη, ξενοφοβική ρητορική».

O κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος τόνισε πως: «Είναι μία δύσκολη ημέρα και εκφράζουμε την θλίψη και τον αποτροπιασμό μας για το πολύνεκρο τραγικό συμβάν ανοιχτά της Χίου. Το ελάχιστο που μπορεί να κάνει η πολιτεία είναι να διεξάγει μία έρευνα σε βάθος για τα δεδομένα και τα περιστατικά αυτής της υπόθεσης. Δεν είναι πολλοί οι μήνες από το πολύνεκρο δυστύχημα στην Πύλο. Δυστυχώς δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που η χώρα μας έχει ελεγχθεί από το ευρωπαϊκό δικαστήριο δικαιωμάτων για την διαχείριση των ανθρώπινων δικαιωμάτων και το λιμενικό και η χώρα μας οφείλει να ζητά την διερεύνηση και να την επιτυγχάνει. Η διερεύνηση αυτή δεν μπορεί να αρκεστεί σε μία ανακοίνωση του Λιμενικού σώματος, ούτε καν στην δήλωσή σας που δεν είστε καν ο αρμόδιος υπουργός. Να χαμηλώσουμε τους τόνους. Να αποτίσουμε φόρο τιμής σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που έχασαν την ζωή τους στις ελληνικές θάλασσες, στους λιμενικούς που φυλάνε τα σύνορα και να απομονωθούν οι περιπτώσεις που αμαυρώνουν το λιμενικό σώμα και όχι χειροκροτήματα σήμερα συνάδελφοι, έχουμε νεκρούς. Η αλήθεια είναι αναγκαία και πρέπει να βρεθεί και να αποκαλυφθεί θεσμικά χωρίς ιδεοληψίες και αντιμεταναστευτικές ρητορίες».

Από την πλευρά του ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, Νίκος Καραθανασόπουλος, τόνισε ότι: «Δεν είναι ατυχές περιστατικό αλλά κρίκος σε αλυσίδα εγκλημάτων με σφραγίδα ΕΕ, ελληνικής και τουρκικής κυβέρνησης και στα πλαίσια αυτά δρουν διακινητές που δεν φύτρωσαν από το πουθενά αλλά βρήκαν έδαφος. Τα ερωτηματικά που πρέπει να απαντήσει η κυβέρνηση είναι αμείλικτα:: πως έγινε η σύγκρουση αν τηρήθηκαν τα πρωτόκολλα αν έγινε προσπάθεια απώθησης και επαναπροώθησης και ποιες εντολές έλαβε λιμενικό από ηγεσία του. Δεν έχουμε εμπιστοσύνη στις διαψεύσεις και διαρροές και επιφανειακές πληροφορίες γιατί και σε παρόμοια άλλα εγκλήματα ενώ η κυβέρνηση είπε δεν είχε εμπλοκή συνέβη το αντίθετο. Θέλουμε συγκεκριμένες απαντήσεις για να αποδοθούν οι ευθύνες εκεί που υπάρχουν για ένα ακόμα πολύνεκρο έγκλημα».

Ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης, Κώστας Χήτας, επισήμανε: «Τραγικό αυτό που συνέβη χθες. Να πείτε την αλήθεια σήμερα να κοιτάξετε τον εαυτό σας ως κυβέρνησης στο καθρέφτη και να κάνετε ταμείο. Είναι πολιτική αποτυχία της κυβέρνησης συνολικά. Όταν η ΝΔ εδώ και πολλά χρόνια βαφτίζει την αδράνεια της στο θέμα αυτό πολιτική τα αποτελέσματα είναι αυτά και η χώρα είναι εκτεθειμένη και το τίμημα είναι ανθρώπινες ζωές. Το χθεσινό δεν είναι ατύχημα αλλά συνέπεια των πολιτικών επιλογών σας».

Εκ μέρους της Νέας Αριστεράς, η Σία Αναγνωστοπούλου, δήλωσε: «Πολύ άσχημη μέρα σήμερα για τη πατρίδα μας. Ήρθε ο Πλεύρης και χωρίς τον Κικίλια που οφείλει να έρθει να εξηγήσει για να μας δώσει συγχαρητήρια λιμενικό να πουν γι’ αυτούς που φυλάνε τη πατρίδα μας μας Δεν είναι η πρώτη φορά και φοβάμαι δεν θα είναι η τελευταία όταν χρησιμοποιούνται εκφράσεις εισβολείς επιδρομείς τα σύνορα μας που πρέπει να υπερασπιστούμε οι άνθρωποι αντιμετωπίζονται ως οιωνεί νεκροί! Δεν θα πείθει ότι θα κάνει ΕΔΕ και έρευνα το λιμενικό. Αν ξεχάσουμε τι πάει να πει νεκρός άνθρωπος σε αυτή τη χώρα είμαστε τελειωμένοι. θα είμαστε σαν το ice του Τραμπ να κυνηγάμε κόσμο μέσα στη χώρα».

Ακολούθως ο κ. Πλεύρης είπε πως: «Οι γυναίκες και οι άνδρες του Λιμενικού κάνουν τη δουλειά τους και φυλάνε τα σύνορα. Εγκληματίες είναι οι διακινητές που βάζουν 40 ανθρώπους σε μια λέμβο 8μ Πήγαν να γυρίσουν και χτύπησαν το σκάφος του ΛΣ. Προφανώς γίνεται έρευνα. Εγώ αναφέρομαι στην έκθεση και την ενημέρωση του Λιμενικού την οποία πιστεύω. Εσείς μπορεί να πιστεύετε τους διακινητές. Υπάρχουν 2 άρθρα που αυστηροποιούν το πλαίσιο για τους διακινητές που έπνιξαν 15 άτομα, θέλω να δω πώς θα ψηφίσουν τα κόμματα στο αν θα αυστηροποιήσουμε το πλαίσιο».

«Να έρθει εδώ ο κ. Κικίλιας. Να ενημερωθεί η Βουλή από τον αρμόδιο υπουργό τώρα», είπε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Χρήστος Γιαννούλης.

«Επειδή ο υπουργός μετανάστευσης αποπειράθηκε να εκδώσει πόρισμα για εσωτερική κατανάλωση στο δικό τους δεξιό και ακροδεξιό ακροατήριο. είναι ελάχιστη υποχρέωση του κ. Κικίλια να προσέλθει στο Κοινοβούλιο άμεσα και να ενημερώσει, για την έρευνα, αν άνοιξε, ποια είναι τα πρώτα στοιχεία κλπ», ανέφερε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος.

«Πρέπει να έρθει αμέσως ο κ. Κικιλιας να ενημερώσει. Ο κ. Πλεύρης προσπάθησε να προκαταλάβει οποιαδήποτε έρευνα και να δώσει τα δικά του συμπεράσματα ωσάν να είναι γεγονότα. Κατ’ επαναληψη η πολιτική Μητσοτάκη έχει οδηγήσει σε νεκρούς στα νερά μας», σχολίασε ο βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλέξανδρος Καζαμίας.

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, ανέφερε: «Εγώ σας είπα την επίσημη ενημέρωση του Λιμενικού. Τους ανθρώπους τους οποίους έσωσε, ποιος τους έσωσε; Οι γυναίκες και οι άντρες του Λιμενικού τους έσωσαν. Συγχαρητήρια γιατί φυλάνε τα σύνορά της πατρίδα μας και έσωσαν ανθρώπους. Δεν πρέπει να τους συκοφαντούμε, θα πρέπει να τους στηρίζουμε».

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

