Διεθνές θέμα η τραγωδία στη Χίο: Τι γράφουν τα ξένα ΜΜΕ

Τραγωδία με 15 νεκρούς σημειώθηκε στη Χίο, το βράδυ της Τρίτης (3/2), μετά από σύγκρουση ταχύπλοου διακινητών με σκάφος του Λιμενικού.

Ανακοίνωση για την τραγωδία στη Χίο με 15 ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους, εξέδωσε το πρωί της Τετάρτης (4/2) το Λιμενικό δίνοντας λεπτομέρειες για το πώς συνέβη το αιματηρό επεισόδιο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο χειριστής στο ταχύπλοο αρχικά δεν συμμορφώθηκε στα φωτεινά και ηχητικά σήματα του σκάφους του Λιμενικού, «αντιθέτως ανέστρεψε πορεία και ακολούθησε πρόσκρουση του ταχύπλοου στην πλάγια δεξιά πλευρά του ΠΛΣ».

Κατά την ανακοίνωση «από την σφοδρότητα της πρόσκρουσης, το ταχύπλοο ανετράπη και βυθίστηκε, με αποτέλεσμα την πτώση όλων των επιβαινόντων του στη θάλασσα».

Τραγωδία στη Χίο: H ανακοίνωση του Λιμενικού

Σε ανακοίνωσή του το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή αναφέρει για το τραγικό περιστατικό με τους 15 νεκρούς που σημειώθηκε χθες το βράδυ στη Χίο:

«Τις βραδινές ώρες χθες, ένα φουσκωτό περιπολικό σκάφος του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Π.Λ.Σ.), το οποίο εκτελούσε προγραμματισμένη περιπολία, εντόπισε ένα φουσκωτό ταχύπλοο (Τ/Χ) σκάφος με αλλοδαπούς επιβαίνοντες να κινείται χωρίς φώτα ναυσιπλοΐας προς τις ανατολικές ακτές της Χίου, στη θαλάσσια περιοχή Μυρσινιδίου. Ο χειριστής του Τ/Χ δεν συμμορφώθηκε στα φωτεινά και ηχητικά σήματα του ΠΛΣ, αντιθέτως ανέστρεψε πορεία και ακολούθησε πρόσκρουση του Τ/Χ στην πλάγια δεξιά πλευρά του ΠΛΣ. Από την σφοδρότητα της πρόσκρουσης, το Τ/Χ ανετράπη και βυθίστηκε, με αποτέλεσμα την πτώση όλων των επιβαινόντων του στη θάλασσα.

Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ξεκίνησε άμεσα επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Στην επιχείρηση συμμετείχαν τέσσερα (04) Περιπολικά σκάφη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ) και ένα ιδιωτικό σκάφος με επιβαίνοντες ιδιώτες δύτες. Από αέρος επιχείρησαν δύο ελικόπτερα της Πολεμικής Αεροπορίας.

Συνολικά είκοσι πέντε (25) αλλοδαποί (7 άντρες, 7 γυναίκες και 11 ανήλικοι) περισυλλέχθηκαν από ένα Π.Λ.Σ. τραυματισμένοι και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι, από όπου διακομίστηκαν στο Σκυλίτσειο Νοσοκομείο. Στη συνέχεια, μία γυναίκα εξ αυτών, κατέληξε. Στο νοσοκομείο διακομίστηκαν επίσης δύο μέλη του πληρώματος του ΠΛΣ (1 άντρας και 1 γυναίκα).

Ο άνδρας λιμενικός ήδη έχει πάρει εξιτήριο και η γυναίκα παραμένει νοσηλευόμενη για περαιτέρω εξετάσεις. Κατά τη διάρκεια των ερευνών, από δύο ΠΛΣ εντοπίστηκαν και περισυλλέχθηκαν συνολικά 14 σοροί (11 αντρών και 3 γυναικών). Οι σοροί μεταφέρθηκαν με τα ΠΛΣ στο λιμάνι και ακολούθως στο Σκυλίτσειο Νοσοκομείο, για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής. Συνολικά οι σοροί είναι δεκαπέντε (15).

Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου. Οι έρευνες προς εντοπισμό πιθανόν αγνοουμένων αλλοδαπών συνεχίζονται με πέντε (05) Περιπολικά σκάφη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ) ενώ απογειώθηκε και ένα ελικόπτερο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Τυχόν εξελίξεις θα γνωστοποιηθούν με νεότερο δελτίο τύπου. Επισυνάπτεται σχετικό φωτογραφικό υλικό του φουσκωτού περιπολικού σκάφους του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Π.Λ.Σ.), όπου διακρίνεται το σημείο πρόσκρουσης στη δεξιά πλευρά».

Τραγωδία στη Χίο: Τι γράφουν τα ξένα ΜΜΕ

Η τραγωδία με τους μετανάστες που σημειώθηκε στα ανοιχτά της Χίου το βράδυ της Τρίτης, έχει ήδη γίνει θέμα στα διεθνή μέσα, τα οποία μετέδωσαν τη σύγκρουση του σκάφους που μετέφερε μετανάστες, με το περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, επικαλούμενα τις ανακοινώσεις της ακτοφυλακής και πληροφορίες από τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης.

«Δεκαπέντε μετανάστες νεκροί μετά από σύγκρουση με σκάφος της Ελληνικής Ακτοφυλακής» γράφει το BBC.

«Σύγκρουση Ελληνικής Ακτοφυλακής με σκάφος με μετανάστες στοίχισε τη ζωή σε ανθρώπους» είναι ο τίτλος του Guardian.

«Δεκαπέντε μετανάστες έχασαν τη ζωή τους ανοιχτά της Ελλάδας μετά από σύγκρουση σκάφους με την Ακτοφυλακή» επισημαίνει το Reuters στο δημοσίευμά του.

«Σύγκρουση πλοίου της Ελληνικής Ακτοφυλακής με σκάφος που μετέφερε μετανάστες» γράφει το Αl Jazeera.

Το ABC τονίζει για την τραγωδία στη Χίο: «Σύγκρουση ταχύπλοου με μετανάστες και σκάφους της ελληνικής ακτοφυλακής με τουλάχιστον 15 νεκρούς».

«Ταχύπλοο μεταναστών συγκρούστηκε με ακτοφυλακή στα ανοιχτά των ελληνικών ακτών, σκοτώνοντας τουλάχιστον 15 άτομα» είναι ο τίτλος του Sky News.

Σημειώνεται πως κάποιοι τίτλοι στα ξένα δημοσιεύματα αναφέρονται σε αριθμό νεκρών πριν τον τελικό απολογισμό.

