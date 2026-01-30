Κλήρωση Champions League: Ο Ολυμπιακός αντιμέτωπος με τη Λεβερκούζεν

Την ενδιάμεση αντίπαλό του, στο περιθώριο των play off, έμαθε ο Ολυμπιακός μετά την κλήρωση στο Champions League, με τους «Ερυθρόλευκους» να αντιμετωπίζουν την Μπάγερ Λεβερκούζεν.

Ο Ολυμπιακός είχε αντιμετωπίσει -και- στην 7η αγωνιστική του League Phase του Champions League τη γερμανική ομάδα, επικρατώντας 'της με 2-0 στο γήπεδο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Το πρώτο παιχνίδι ανάμεσα στις δύο ομάδες θα γίνει στο «Γ. Καραϊσκάκης» στις 17 ή 18 Φλεβάρη, ενώ η ρεβάνς στις 24 ή 25 του ίδιου μήνα στην Γερμανία.

Άξιο αναφοράς είναι ότι σε περίπτωση που ο Ολυμπιακός καταφέρει να προκριθεί, θα αντιμετωπίσει μια εκ των Μπάγερν Μονάχου ή Άρσεναλ, κάτι που θα μάθει στις 27 Φεβρουαρίου, σε νέα κλήρωση μετά την ολοκλήρωση της ενδιάμεσης φάσης.

Κλήρωση Champions League: Τα ζευγάρια των play off

Αναλυτικά όλα τα ζευγάρια των Playoffs: