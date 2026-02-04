Καιρός: Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν από την κακοκαιρία

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) σχετικά με το επερχόμενο κύμα κακοκαιρίας, κάνοντας λόγο για «πορτοκαλί προειδοποίηση».

Στο σχετικό της δελτίο για την επιδείνωση του καιρού, η ΕΜΥ αναφέρει πως χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας θα είναι οι ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανώς οι κατά τόπους χαλαζοπτώσεις.

Ως προς το χρονικό πλαίσιο, τα φαινόμενα αναμένεται να επηρεάσουν τη χώρα από σήμερα το βράδυ (Τετάρτη 04-02-26), το βορειοδυτικό κομμάτι της πιο συγκεκριμένα, και αύριο Πέμπτη (05-02-26) τις υπόλοιπες περιοχές της δυτικής Ελλάδας, τα βορειοανατολικά ηπειρωτικά και την ανατολική νησιωτική χώρα.

Καιρός: Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

Πολύ ισχυροί νότιοι νοτιοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 και τοπικά 9 μποφόρ θα πνέουν σήμερα Τετάρτη μέχρι το βράδυ στο Ιόνιο και αύριο Πέμπτη από το πρωί μέχρι το απόγευμα στο Ανατολικό Αιγαίο.

Πιο συγκεκριμένα κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται: