Σία Κοσιώνη: Η κατάσταση της υγείας της μετά τη νοσηλεία στη ΜΕΘ

Καθημερινή η επανεκτίμηση της υγείας της δημοσιογράφου - Πότε ενδέχεται να πάρει εξιτήριο

Η Σία Κοσιώνη / NDP Photo
Σε απλή κλίνη ιδιωτικού νοσοκομείου έχει μεταφερθεί η Σία Κοσιώνη, μετά τη νοσηλεία της σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) με συμπτώματα πνευμονίας.

Την Πέμπτη (5/2) η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΣΚΑΪ συμπληρώνει δύο εβδομάδες στο νοσοκομείο, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, είχε προσβληθεί από πνευμονιόκοκκο.

Ως προς την κατάσταση της υγείας της, γίνεται καθημερινή επανεκτίμηση ενώ όπως αναφέρει η εκπομπή του ΑΝΤ1 «Το Πρωινό», δεν αναμένεται να πάρει εξιτήριο αυτήν την εβδομάδα.

Η διενέργεια εξετάσεων από τους γιατρούς είναι καθημερινή, με τις ίδιες αναφορές να κάνουν λόγο πως ενδέχεται να βγει από το νοσοκομείο την επόμενη εβδομάδα.

