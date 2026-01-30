Απόψε το Βιλερμπάν - Παναθηναϊκός: Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του αγώνα

Για τη 25η αγωνιστική της Euroleague, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε -στη Λυών- τη Βιλερμπάν, με τον μπασκετικό αγώνα να ξεκινά στις 21:45 και να καλύπτεται τηλεοπτικά από τη Novasports Prime.

Ο Παναθηναϊκός θα παραταχθεί απέναντι στη γαλλική ομάδα χωρίς τον τραυματία Κέντρικ Ναν, με τους Ντίνο Μήτογλου, Τζέντι Όσμαν και Ρισόν Χολμς να εντάσσονται κανονικά στην αποστολή του «τριφυλλιού».

Ο Παναθηναϊκός προέρχεται από ήττα στο Ισραήλ απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ και με ρεκόρ 14-10 είναι ένατος ενώ η Βιλερμπάν είναι ουραγός στη βαθμολογία με ρεκόρ 6-18.