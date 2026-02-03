Σκέψεις της FIFA για επιστροφή της Ρωσίας στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο

Την αντίδραση της Ουκρανίας προκάλεσαν δηλώσεις του προέδρου της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, ο οποίος εισηγήθηκε την επιστροφή της Ρωσίας στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Η ουκρανική κυβέρνηση χαρακτήρισε τον Ινφαντίνο «ανεύθυνο, για να μην πούμε παιδαριώδη», μετά τις δηλώσεις του ότι θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο επιστροφής της Ρωσίας στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Η απαγόρευση συμμετοχής της Ρωσίας επιβλήθηκε από τη FIFA και την UEFA στις αρχές του 2022, με την έναρξη της ολοκληρωτικής εισβολής του Βλαντίμιρ Πούτιν στην Ουκρανία.

Τι είπε ο πρόεδρος της FIFA για τη Ρωσία και το ποδόσφαιρο

Μιλώντας στο Sky News και στη δημοσιογράφο Γιάλντα Χακίμ, ο Ινφαντίνο υποστήριξε ότι «πρέπει να» εξεταστεί η επαναφορά των ρωσικών ομάδων, λέγοντας πως «αυτή η απαγόρευση δεν πέτυχε τίποτα, απλώς δημιούργησε περισσότερη απογοήτευση και μίσος».

Η τιμωρία είχε επιβληθεί αφού ευρωπαϊκές χώρες ξεκαθάρισαν ότι δεν θα αγωνίζονταν ούτε θα φιλοξενούσαν αγώνες με ρωσικές ομάδες. Τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου πλήρους κλίμακας και ενώ η Ουκρανία συνεχίζει να αμύνεται, το Κίεβο δηλώνει εξοργισμένο με το ενδεχόμενο η FIFA να ανοίξει ξανά τον δρόμο για τη συμμετοχή της Ρωσίας σε προκριματικές φάσεις Παγκοσμίων Κυπέλλων.

Ο Ουκρανός υπουργός Αθλητισμού, Ματβίι Μπίντνι, δήλωσε στο Sky News: «Τα λόγια του Τζιάνι Ινφαντίνο ακούγονται ανεύθυνα, για να μην πούμε παιδαριώδη. Αποσυνδέουν το ποδόσφαιρο από την πραγματικότητα στην οποία σκοτώνονται παιδιά».

Σύμφωνα με τον ίδιο, περισσότεροι από 100 ποδοσφαιριστές περιλαμβάνονται στους πάνω από 650 Ουκρανούς αθλητές και προπονητές που έχουν σκοτωθεί από ρωσικές επιθέσεις.

«Ο πόλεμος είναι έγκλημα, όχι πολιτική. Είναι η Ρωσία που πολιτικοποιεί τον αθλητισμό και τον χρησιμοποιεί για να δικαιολογήσει την επιθετικότητά της. Συμμερίζομαι πλήρως τη θέση της Ουκρανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, η οποία επίσης προειδοποιεί για τους κινδύνους της επιστροφής της Ρωσίας στις διεθνείς διοργανώσεις», πρόσθεσε.

Ο Μπίντνι υποστήριξε ακόμη ότι μια τέτοια απόφαση θα επέτρεπε στη Ρωσία να προωθήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία μέσω του αθλητισμού: «Όσο οι Ρώσοι συνεχίζουν να σκοτώνουν Ουκρανούς και να εργαλειοποιούν τον αθλητισμό, η σημαία τους και τα εθνικά τους σύμβολα δεν έχουν καμία θέση ανάμεσα σε ανθρώπους που σέβονται αξίες όπως η δικαιοσύνη, η ακεραιότητα και το ευ αγωνίζεσθαι».

