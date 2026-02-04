Αγρότες: «Κάθοδος» στην Αθήνα την Παρασκευή

Η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων των αγροτών αποφάσισε να προχωρήσει σε κινητοποίηση στην Αθήνα, ύστερα από συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε από το μεσημέρι της Τετάρτης στο Πολιτιστικό Κέντρο Νίκαιας του Δήμου Κιλελέρ, στη Λάρισα.

Ως ημέρα δράσης έχει οριστεί η Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, ενώ οι αγρότες δηλώνουν ότι θα παραμείνουν στην πρωτεύουσα έως και το Σάββατο.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τη συνεδρίαση, στη διαμαρτυρία θα συμμετάσχουν τρακτέρ από τις γύρω περιοχές, ενώ εξετάζεται και η παρουσία συμβολικής αντιπροσωπείας από πιο απομακρυσμένες περιοχές της χώρας. Παράλληλα, αποφασίστηκε ότι όσοι δεν θα μετακινηθούν με αγροτικά μηχανήματα θα ταξιδέψουν στην Αθήνα με επιβατικά οχήματα και λεωφορεία, ώστε να εξασφαλιστεί η μαζική συμμετοχή.

Οι εκπρόσωποι του πρωτογενούς τομέα χαρακτηρίζουν την κινητοποίηση αυτή ως την ύστατη προσπάθειά τους να ασκήσουν πίεση στην κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι, παρότι υπήρξε ακρόαση των αιτημάτων τους, δεν δόθηκαν ουσιαστικές λύσεις. Βασικά ζητήματα παραμένουν, όπως αναφέρουν, η αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος και η διάθεση εμβολίου για την ευλογιά στους κτηνοτρόφους.

Παράλληλα, έχει προγραμματιστεί για την ερχόμενη Δευτέρα και Τρίτη η πραγματοποίηση τοπικών δράσεων και κινητοποιήσεων στις πόλεις όπου δραστηριοποιούνται οι αγρότες.

Κατά τη συνεδρίαση στη Νίκαια έγινε επίσης αποτίμηση των μέχρι τώρα κινητοποιήσεων και των μορφών δράσης που ακολουθήθηκαν τις προηγούμενες ημέρες.