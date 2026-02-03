Ντουμπάι - Ολυμπιακός: Η ώρα και το κανάλι του αποψινού αγώνα

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε εκτός έδρας την Ντουμπάι για την 26η αγωνιστική της Euroleague, με τον αγώνα να ξεκινά στις 06:00 το απόγευμα και να καλύπτεται τηλεοπτικά από το Novasports Prime

Ο προπονητής του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζώκας, δεν μπορεί να υπολογίζει στους Κώστας Παπανικολάου, Φρανκ Ντιλικίνα και Μόντε Μόρις, με τους δύο τελευταίους να αντιμετωπίζουν πρόβλημα τραυματισμού.

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας της Euroleague με 16 νίκες και 8 ήττες, την ώρα που η νέα ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων καταγράφει ρεκόρ 11 νικών και 14 ηττών.

