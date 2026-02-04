Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026: Ποιοι θα είναι οι Έλληνες αθλητές

Μέχρι τις 22 Φεβρουαρίου αναμένεται να διαρκέσουν οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026, που φέτος διοργανώνονται σε Μιλάνο και Κόρτινα αντίστοιχα, με την τελετή έναρξης να είναι προγραμματισμένη για την ερχόμενη Παρασκευή (6/2).

Οι φετινοί Χειμερινοί Ολυμπιακοί αγώνες είναι γνωστοί και ως Μιλάνο Κορτίνα 2026, με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή να ανακοινώνει την ελληνική αποστολή που θα ταξιδέψει στην Ιταλία.

Η Ελλάδα, στους φετινούς Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, θα εκπροσωπηθεί από πέντε αθλητές και αθλήτριες σε Δρόμους Αντοχής και Αλπικό Σκι.

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026: Αναλυτικά η ελληνική αποστολή

Στους Δρόμους Αντοχής, ο Απόστολος Αγγέλης θα αγωνιστεί στα 20 χλμ (10 κλασική + 10 ελεύθερη τεχνική), στο Ατομικό Σπριντ Κλασικής Τεχνικής και στα 10 χλμ Ελεύθερης Τεχνικής.

Η Κωνσταντίνα Χαραλαμπίδου θα συμμετάσχει στα 10 χλμ Ελεύθερης Τεχνικής και στο Ομαδικό Σπριντ Ελεύθερης Τεχνικής, ενώ η Νεφέλη Τίτα θα αγωνιστεί επίσης στα 10 χλμ Ελεύθερης Τεχνικής και στο Ομαδικό Σπριντ.

Στο Αλπικό Σκι, η Μαρία Ελένη Τσιόβολου θα λάβει μέρος στη Γιγαντιαία Τεχνική Κατάβαση και στην Τεχνική Κατάβαση, ενώ ο Αλέξανδρος Γκιννής θα αγωνιστεί στην Τεχνική Κατάβαση και θα είναι ο σημαιοφόρος της ελληνικής ομάδας στην τελετή έναρξης.

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026: Ποιοι άλλοι θα είναι κοντά στην ελληνική αποστολή

Τους αθλητές θα συνοδεύσουν οι προπονητές Τιμολέων Τσουρέκας και Χρήστος Τίτας (Δρόμοι Αντοχής), καθώς και οι Florian Putz και Κωνσταντίνος Συκαράς (Αλπικό Σκι). Αρχηγός της αποστολής είναι ο Δημοσθένης Γυρούσης, με υπαρχηγό τον Στράτο Καρέτο και διοικητικό προσωπικό τον Αλέξανδρο Κανδύλη.

Ο Δημοσθένης Γυρούσης, Πρόεδρος της Επιτροπής Ολυμπιακής Προετοιμασίας και Αρχηγός της ελληνικής αποστολής, συνεχάρη τους αθλητές, υπογραμμίζοντας ότι «η παρουσία σας στη μεγαλύτερη παγκόσμια αθλητική διοργάνωση αποτελεί ύψιστη τιμή και μια εμπειρία ζωής». Παράλληλα, τόνισε ότι η ΕΟΕ θα βρίσκεται στο πλευρό τους, διασφαλίζοντας τις καλύτερες δυνατές συνθήκες ώστε να επικεντρωθούν αποκλειστικά στην αγωνιστική τους προσπάθεια.

Στο πλευρό της ομάδας κατά τη διάρκεια των Αγώνων θα βρίσκονται επίσης ο Πρόεδρος της ΕΟΕ Ισίδωρος Κούβελος και ο Γενικός Γραμματέας Στέφανος Χανδακάς.

