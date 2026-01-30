Τσιμίκας για τροχαίο στη Ρουμανία: «Πήγαινα στο ίδιο σχολείο με έναν από τους οπαδούς του ΠΑΟΚ»

Στο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, όπου έχασαν τη ζωή τους επτά φίλαθλοι του ΠΑΟΚ, στάθηκε με τις χθεσινές του δηλώσεις ο διεθνής ποδοσφαιριστής της Ρόμα, Κώστας Τσιμίκας.

Λίγο πριν από τη σέντρα με τον Παναθηναϊκό, ο Κώστας Τσιμίκας έκανε μια προσωπική αναφορά σχετικά με το αυτοκινητιστικό στη Ρουμανία, αναφέροντας μεταξύ άλλων πως γνώριζε τον έναν από τους επτά φιλάθλους του «Δικεφάλου του Βορρά», καθώς είχαν υπάρξει συμμαθητές παλαιότερα στη Νεάπολη.

«Η θλίψη είναι πολύ μεγάλη για όλους τους Έλληνες», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «τον έναν από τους επτά τον ήξερα», καθώς «πολύ παλιά στη Νεάπολη πηγαίναμε μαζί σχολείο».

Ο διεθνής ποδοσφαιριστής έστειλε και μήνυμα συμπαράστασης στις οικογένειες, τονίζοντας ότι «είναι πολύ θλιβερό» και ευχήθηκε «να δώσει δύναμη ο Θεός στους γονείς των θυμάτων». Για τους τραυματίες είπε ότι εύχεται «να επανέλθουν γρήγορα».

