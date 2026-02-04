Μουντιάλ 2026: Η FIFA χρεώνει έως 300 δολάρια για parking - Πιο ακριβό από το εισιτήριο

Η FIFA έχει αρχίσει να διαθέτει εισιτήρια στάθμευσης για αγώνες του Μουντιάλ 2026 στο Λος Αντζελες με τιμές 250 και 300 δολάρια ανά αγωνιστική ημέρα και ανά θέση, ποσά που σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπερνούν την τιμή του ίδιου του εισιτηρίου του αγώνα.

Τα παιχνίδια στο Λος Αντζελες θα γίνουν στο SoFi Stadium, στο Ινγκλγουντ, όπου έχουν προγραμματιστεί οκτώ αναμετρήσεις, ανάμεσά τους η πρεμιέρα των ΗΠΑ και ένας προημιτελικός. Για αυτά τα δύο παιχνίδια, η τιμή του parking φτάνει τα 300 δολάρια. Για τα υπόλοιπα έξι, η χρέωση είναι 250 δολάρια.

Οι θέσεις που εμφανίζονται στην επίσημη σελίδα στάθμευσης δεν βρίσκονται δίπλα στο γήπεδο, αλλά σε απόσταση πάνω από 1,5 χιλιόμετρο, με την εκτιμώμενη πεζή διαδρομή να φτάνει περίπου τα 21 λεπτά, ανάλογα με τα σημεία ελέγχου και τις εισόδους. Σε ορισμένους από αυτούς τους αγώνες, εισιτήρια χαμηλότερης κατηγορίας κοστίζουν 140 ή 180 δολάρια, δηλαδή λιγότερο από το parking.

Η απάντηση της FIFA για τις τιμές των εισιτηρίων

Η FIFA, απαντώντας σε ερωτήσεις για το ύψος των τιμών, ανέφερε ότι οι χρεώσεις διαμορφώνονται με βάση τις τοπικές συνθήκες της αγοράς και με σύγκριση με αντίστοιχες μεγάλες διοργανώσεις που έχουν φιλοξενηθεί σε κάθε πόλη.

Υψηλές τιμές εμφανίζονται και σε άλλες διοργανώτριες πόλεις, καθώς θέσεις στάθμευσης έχουν αρχίσει να αναρτώνται για επτά από τα έντεκα γήπεδα στις ΗΠΑ. Η χαμηλότερη τιμή που έχει εμφανιστεί μέχρι στιγμής για παιχνίδια ομίλων σε Κάνσας Σίτι, Αρλινγκτον και Ατλάντα είναι 75 δολάρια. Στο Μαϊάμι, η ελάχιστη τιμή ξεκίνησε επίσης στα 75 δολάρια, αλλά στη συνέχεια ανέβηκε στα 100 για αγώνες ομίλων. Για ορισμένα παιχνίδια, οι θέσεις εμφανίζονται ως εξαντλημένες. Εκπρόσωπος της FIFA ανέφερε ότι καθώς ο σχεδιασμός συνεχίζεται ενδέχεται να προστεθεί επιπλέον απόθεμα και ότι η σχετική ένδειξη δεν αποτυπώνει απαραίτητα την τελική διαθεσιμότητα.

Το πλαίσιο αυτό συνδέεται με τον τρόπο που αναμένεται να οργανωθούν οι ζώνες γύρω από τα στάδια στο Μουντιάλ. Σε πολλές περιπτώσεις, οι χώροι στάθμευσης ακριβώς δίπλα στο γήπεδο δεν προβλέπεται να διατεθούν στο κοινό, καθώς μπορεί να ενταχθούν σε περιμέτρους ασφαλείας ή να χρησιμοποιηθούν για λειτουργικές ανάγκες και χορηγικές δραστηριότητες. Αυτό περιορίζει τις διαθέσιμες θέσεις και ανεβάζει το κόστος.

Όπως υπενθυμίζει το The Athletic, στις περισσότερες αμερικανικές μητροπόλεις τα μέσα μαζικής μεταφοράς δεν καλύπτουν τις ανάγκες μαζικής προσέλευσης, σε αντίθεση με πολλές ευρωπαϊκές αστικές περιοχές.

FIFA: Η αγορά θέσης parking θα πρέπει να γίνεται το αργότερο 24 ώρες πριν από τη σέντρα

Για τους φιλάθλους, ένα ακόμη πρακτικό ζήτημα είναι ότι στο Μουντιάλ η στάθμευση δεν θα αγοράζεται την τελευταία στιγμή. Ο οδηγός που έχει δημοσιεύσει η JustPark, η εταιρεία που διαχειρίζεται τις πωλήσεις parking για λογαριασμό της FIFA, αναφέρει ότι όλες οι θέσεις πρέπει να αγοραστούν εκ των προτέρων. Η FIFA διευκρίνισε ότι η αγορά θα πρέπει να γίνεται το αργότερο 24 ώρες πριν από τη σέντρα και κάλεσε τον κόσμο να οργανώσει εγκαίρως τη μετακίνησή του και, όπου είναι εφικτό, να χρησιμοποιήσει μέσα μαζικής μεταφοράς.

Παράλληλα, μπορεί να υπάρξουν επιλογές εκτός του επίσημου συστήματος, όπως ιδιωτικά πάρκινγκ που διαχειρίζονται τοπικές επιχειρήσεις ή κάτοικοι. Συνήθως, όμως, αυτά είναι πιο μακριά από τα στάδια και η τιμή τους ανεβαίνει όσο πλησιάζει η ώρα του αγώνα. Η FIFA έχει πει επίσης ότι ακόμη και οι επίσημες θέσεις που πουλά βρίσκονται εκτός των ζωνών ασφαλείας.

Σε ορισμένες πόλεις εξετάζονται λύσεις με λεωφορεία και «park and ride». Στο Κάνσας Σίτι, για παράδειγμα, η τοπική οργανωτική επιτροπή έχει ανακοινώσει ότι θα νοικιάσει πάνω από 200 λεωφορεία για δρομολόγια προς το γήπεδο τις ημέρες των αγώνων, με χρέωση που θα καλύπτει στάθμευση και μεταφορά. Δεν έχει ξεκαθαρίσει αν θα υπάρξουν αντίστοιχες υπηρεσίες σε όλες τις διοργανώτριες πόλεις.

Στο Κατάρ, στο Μουντιάλ του 2022, οι κάτοχοι εισιτηρίων μπορούσαν να χρησιμοποιούν δωρεάν μετρό και λεωφορεία. Στις πόλεις της Βόρειας Αμερικής, τέτοιου τύπου διευκολύνσεις δεν θεωρούνται δεδομένες, ενώ η γενικότερη εικόνα που μεταφέρεται από φιλάθλους και στελέχη της αγοράς είναι ότι το 2026 θα είναι το ακριβότερο Παγκόσμιο Κύπελλο μέχρι σήμερα.

Με πληροφορίες από The Athletic

