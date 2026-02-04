Μιχάλης Ζαμπίδης vs Φλόιντ Μεϊγουέδερ: Battle of the Legends – Πότε και πού ο αγώνας

Μετά το βίντεο με την ανακοίνωσή του για επιστροφή στα ρινγκ, ο Έλληνας διακεκριμένος αθλητής και παγκόσμιος πρωταθλητής του κικ μποξ, Μιχάλης Ζαμπίδης, προανήγγειλε αγώνα κόντρα στον Φλόιντ Μεϊγουέδερ, στο ΟΑΚΑ.

Ο αγώνας ανάμεσα στον Έλληνα αθλητή και τον αήττητο, με 50 νίκες και 0 ήττες Αμερικανό μποξέρ, Φλόιντ Μεϊγουέδερ αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 27 Ιουνίου στο ΟΑΚΑ Arena.

Ο Μιχάλης Ζαμπίδης αγωνίστηκε για τελευταία φορά επίσημα στο kickboxing το 2015, στο ΣΕΦ, όταν είχε κερδίσει τον Αυστραλό Στιβ Μόξον, μέσα σε αποθέωση. Ακολούθως, είχε δώσει έναν αγώνα πυγμαχίας το 2019, στη Γερμανία, παίρνοντας και εκεί τη νίκη.

Μιχάλης Ζαμπίδης: Ανακοίνωσε την επιστροφή του στα ρινγκ

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Δεκέμβριο, ο Μιχάλης Ζαμπίδης, με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είχε ανακοινώσει την επιστροφή του στα ρινγκ.

O Μιχάλης Ζαμπίδης μέσω ενός βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram με στιγμές από την καριέρα του, ανακοίνωσε ότι επιστρέφει στα ρινγκ.

Ο «Iron Mike» έκανε γνωστή την επιστροφή του στο kickboxing μετά από περίπου μία δεκαετία, γράφοντας χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησης «Comeback».