Πρίγκιπας Άντριου: Επίσημα εκτός Ουίνδσορ - Έφυγε από το Royal Lodge

Ο πρίγκιπας Άντριου δεν ζει πλέον στο Ουίνδσορ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του BBC, ο πρίγκιπας Άντριου μετακόμισε από την κατοικία του στο Ουίνδσορ στο κτήμα Σάντριγχαμ στο Νόρφολκ, το βράδυ της Δευτέρας.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, προς το παρόν μένει σε προσωρινό σπίτι μέσα στο κτήμα, μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες στο νέο του σπίτι.

Το παλάτι του Μπάκιγχαμ, είχε ανακοινώσει από τον Οκτώβριο ότι θα αποχωρούσε από το Royal Lodge, την ίδια περίοδο που του αφαιρέθηκε και ο τίτλος του πρίγκιπα. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να εγκατασταθεί μόνιμα στο Marsh Farm, που είναι επίσης στο Σάντριγχαμ.

Το Σάντριγχαμ Estate ανήκει ιδιωτικά στον βασιλιά, ο οποίος θα καλύψει τα έξοδα της νέας κατοικίας του αδελφού του. Αν και ο Άντριου θα επιστρέψει στο Ουίνδσορ τις επόμενες εβδομάδες για να πάρει τα υπόλοιπα προσωπικά του αντικείμενα, η μόνιμη κατοικία του θεωρείται πλέον το Νόρφολκ. Τελευταία φορά εθεάθη στο Ουίνδσορ τη Δευτέρα, να ιππεύει κοντά στο παλιό του σπίτι και αργότερα να αποχωρεί με αυτοκίνητο από το κάστρο του Ουίνδσορ.

Πρίγκιπας Άντριου: Θα λάβει αποζημίωση;

Σε ανακοίνωσή του τον Οκτώβριο, το παλάτι ανέφερε ότι είχε δοθεί επίσημη ειδοποίηση για την παράδοση της μίσθωσης του Royal Lodge, μετά από αντιδράσεις σχετικά με το ύψος του ενοικίου. Σύμφωνα με έκθεση του Εθνικού Ελεγκτικού Γραφείου, όταν ανέλαβε τη μίσθωση το 2003, ο πρίγκιπας Άντριου είχε συμφωνήσει να πληρώσει πάνω από 8 εκατομμύρια λίρες για επισκευές, καλύπτοντας έτσι προκαταβολικά το ενοίκιο για 75 χρόνια.

Ωστόσο, λόγω της κακής κατάστασης του ακινήτου, εκτιμάται ότι δεν θα λάβει καμία αποζημίωση για την αποχώρησή του.

Την ίδια στιγμή, ο αδελφός του βασιλιά Καρόλου εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο λόγω των σχέσεών του με τον Τζέφρι Έπσταϊν, μετά τη δημοσιοποίηση νέων εγγράφων από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Οι αμερικανικές αρχές πιέζουν ώστε να καταθέσει, ενώ η αστυνομία εξετάζει καταγγελίες ότι γυναίκα μεταφέρθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο από τον Έπσταϊν για σεξουαλική επαφή μαζί του το 2010, στο Royal Lodge.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο της, η γυναίκα υποστηρίζει ότι μετά το περιστατικό της έγινε ξενάγηση στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ. Είναι η πρώτη φορά που καταγγέλλεται ότι τέτοιο περιστατικό συνέβη σε βασιλική κατοικία, ωστόσο ο ίδιος αρνείται όλες τις κατηγορίες.

Με πληροφορίες από BBC

