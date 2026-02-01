«Είναι λυπηρό»: Η πρόεδρος της Ολυμπιακής Επιτροπής για την ICE στη χειμερινή Ολυμπιάδα

Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή παραδέχθηκε ότι το κλίμα πριν από τη χειμερινή Ολυμπιάδα στο Μιλάνο και την Κορτίνα έχει βαρύνει από γεγονότα που δεν έχουν σχέση με τον αθλητισμό. Στο επίκεντρο βρέθηκε αφενός η παρουσία πρακτόρων της αμερικανικής Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) στην περιοχή και αφετέρου η εμπλοκή του επικεφαλής της διοργάνωσης του Λος Αντζελες 2028, Κέισι Γουάσερμαν, σε έγγραφα που σχετίζονται με την υπόθεση Επσταϊν. Παρ’ όλα αυτά, η πρόεδρος της ΔΟΕ, Κίρστι Κόβεντρι, δήλωσε ότι από τη στιγμή που θα ξεκινήσουν οι Αγώνες την Παρασκευή, «η μαγεία και το πνεύμα τους» θα επιβληθούν.

Η Κόβεντρι απέφυγε να τοποθετηθεί ευθέως για τις διαδηλώσεις στο Μιλάνο κατά της παρουσίας των πρακτόρων της ICE και είπε ότι δεν έχει μιλήσει με τον Γουάσερμαν. O τελευταίος ζήτησε συγγνώμη για ηλεκτρονική αλληλογραφία προσωπικού χαρακτήρα με την Γκισλέιν Μάξγουελ το 2003, όταν ήταν παντρεμένος, η οποία αποκαλύφθηκε μόλις την Παρασκευή.

Το Σάββατο, εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στην Piazza XXV Aprile στο Μιλάνο, πλατεία που πήρε το όνομά της από την 25η Απριλίου 1945, ημερομηνία που συνδέεται με την απελευθέρωση της Ιταλίας από τον ναζιστικό φασισμό. Ο δήμαρχος της πόλης, Τζουζέπε Σάλα, δήλωσε επίσης ότι οι πράκτορες της ICE, οι οποίοι αναμένεται να συνοδεύσουν τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς στην τελετή της Παρασκευής, δεν είναι ευπρόσδεκτοι.

Η πρόεδρος της ΔΟΕ αναγνώρισε ότι όλα αυτά λειτουργούν εις βάρος της διοργάνωσης. Είπε ότι κάθε τι που απομακρύνει την προσοχή από τους Αγώνες «είναι λυπηρό», προσθέτοντας πως, σχεδόν πάντα, η περίοδος πριν από μια Ολυμπιάδα σκιάζεται από κάποιο εξωτερικό γεγονός. Ανέφερε ως παραδείγματα τον ιό Ζίκα και την πανδημία Covid. Αυτό που, όπως είπε, της δίνει σιγουριά είναι ότι όταν γίνει η τελετή έναρξης και οι αθλητές μπουν στους αγώνες, η προσοχή του κόσμου επιστρέφει σε αυτό που μετρά. «Θυμούνται τη μαγεία και το πνεύμα των Αγώνων και εμπνέονται», είπε.

Στο μεταξύ, η υπόθεση Γουάσερμαν εξακολούθησε να απασχολεί, καθώς υπάρχουν αναφορές ότι και άλλο μέλος της ΔΟΕ εμφανίζεται στα ίδια μηνύματα. Η Κόβεντρι είπε ότι δεν έχει επικοινωνήσει μαζί του και ότι η ΔΟΕ παρακολουθεί όσα δημοσιεύονται, σημειώνοντας πως χρειάζεται χρόνος για να εξεταστούν τα νέα στοιχεία.

Στο οργανωτικό σκέλος, ο εκτελεστικός διευθυντής των Αγώνων, Κριστόφ Ντιμπί, επέμεινε ότι το κλειστό γήπεδο χόκεϊ επί πάγου Milano Santagiulia, χωρητικότητας 11.800 θεατών, θα είναι έτοιμο εγκαίρως, παρότι παραδέχθηκε ότι οι εργασίες κινούνται στα όρια του χρονοδιαγράμματος. «Υπάρχει ακόμη δουλειά, βεβαίως. Καθαρισμοί, επίσης. Όλα γίνονται με μεγάλη πίεση», είπε, υποστηρίζοντας όμως ότι ο στόχος είναι να παραδοθεί ένας χώρος αντάξιος της διοργάνωσης. Τόνισε ακόμη ότι το έργο ξεκίνησε αργά, αλλά μέσα σε λίγους μήνες έγινε, όπως είπε, «εντυπωσιακή» πρόοδος.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ ΗΠΑ: Ελεύθεροι ο 5χρονος και ο πατέρας του που συνελήφθησαν από την ICE



