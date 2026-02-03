ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Παναθηναϊκός - Ρεάλ Μαδρίτης: Τι ώρα και σε ποιο κανάλι ο αγώνας σήμερα

Ο Παναθηναϊκός θέλει να κάνει το 2/2 απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης - Η ώρα και το κανάλι της αναμέτρησης

Παίκτες του Παναθηναϊκού πανηγυρίζουν στον αγώνα με τη Ρεάλ / Eurokinissi
Τη Ρεάλ Μαδρίτης θα αντιμετωπίσει απόψε εντός έδρας ο Παναθηναϊκός, με τον αγώνα ανάμεσα στις δύο ομάδες να ξεκινά στις 21:15 και να καλύπτεται τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Ο Παναθηναϊκός έρχεται στην αναμέτρηση με τη Ρεάλ Μαδρίτης για την 26η αγωνιστική της Euroleague, μετά από νίκη απέναντι στη Βιλερμπάν και ήττα -στο ελληνικό πρωτάθλημα- από τον Άρη.

Η ομάδα του Έργκιν Άταμαν βρίσκεται στην όγδοη θέση του βαθμολογικού πίνακα με 15 νίκες και 10 ήττες, την ώρα που η «βασίλισσα» είναι πέμπτη με ρεκόρ 16-9.

Ο Παναθηναϊκός θα στερηθεί των υπηρεσιών του Κέντρικ Ναν, του περσινού πιο πολύτιμου παίκτη της Euroleague, την ώρα που η Ρεάλ Μαδρίτης θα «κατέβει» στην αναμέτρηση χωρίς τον Γκάμπριελ Ντεκ και Μαλεντόν που έχει θέμα στον προσαγωγό στο δεξί του πόδι.

