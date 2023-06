Φόβοι για νέο καλοκαίρι με ξηρασία στην Ευρώπη - Οι προειδοποιήσεις των ειδικών

Υπαρκτό φαίνεται πως είναι το ενδεχόμενο μιας νέας κρίσης νερού στην Ευρώπη, καθώς όλο και περισσότεροι επιστήμονες ανησυχούν για ακόμη ένα καλοκαίρι έντονης ξηρασίας, τροφοδοτούμενο από την κλιματική αλλαγή.

Τις τελευταίες εβδομάδες, η στάθμη του πόσιμου νερού σε μεσογειακές χώρες όπως η Ιταλία και η Ισπανία έχει πέσει στα επίπεδα που συνήθως συνδέονται με τους καλοκαιρινούς καύσωνες. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ήδη σημαντική απειλή για τη γεωργική παραγωγή.

Με το καλοκαίρι να έχει μόλις ξεκινήσει, επιστήμονες φοβούνται ότι το ήδη «πολύ επισφαλές» πρόβλημα επάρκειας νερού της Ευρώπης θα μπορούσε να γίνει ακόμη χειρότερο.

Δορυφορικά δεδομένα που αναλύθηκαν από ερευνητές του πανεπιστημίου του Γκρατς της Αυστρίας στις αρχές του έτους διαπίστωσαν ότι η ξηρασία επηρεάζει την Ευρώπη σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα από ό,τι αναμενόταν τα προηγούμενα χρόνια. Η μελέτη δημοσιεύθηκε αφότου πέρσι η Ευρώπη βίωσε το θερμότερο καλοκαίρι της ιστορίας της, με την έντονη ξηρασία να θεωρείται η χειρότερη που έχει δει η Γηραιά ήπειρος εδώ και τουλάχιστον 500 χρόνια.

«Πριν από μερικά χρόνια, δεν θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ ότι το νερό θα αποτελούσε πρόβλημα εδώ στην Ευρώπη, ειδικά στη Γερμανία ή την Αυστρία», δήλωσε ο επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης.

Στην Ισπανία, η οποία είδε τις θερμοκρασίες να σκαρφαλώνουν σχεδόν στους 40 βαθμούς Κελσίου τον Απρίλιο, ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ προειδοποίησε ότι η ξηρασία είχε γίνει ένα από τα κυριότερα προβλήματα.

