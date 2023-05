Ελ Νίνιο: Ο ΟΗΕ προειδοποιεί για θερμοκρασίες ρεκόρ

Ανησυχητικές προβλέψεις τόσο για την επισιτιστική ανασφάλεια όσο και για τις επιπτώσεις του φαινομένου Ελ Νίνιο στον πλανήτη μας κάνει ο ΟΗΕ και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Μετεωρολογίας.

Το μετεωρολογικό φαινόμενο Ελ Νίνιο έχει ισχυρές πιθανότητες να σχηματισθεί αυτήν την χρονιά και να προκαλέσει την αύξηση των θερμοκρασιών σε νέα ρεκόρ, προειδοποιεί ο ΟΗΕ. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Μετεωρολογίας εκτιμά πλέον ότι υπάρχουν 60% πιθανότητες το Ελ Νίνιο να αναπτυχθεί μέχρι το τέλος του Ιουλίου και 80% μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου.

Το Ελ Νίνιο είναι ένα φυσικό μετεωρολογικό φαινόμενο που συνδέεται με την αύξηση των θερμοκρασιών, αυξημένη ξηρασία σε ορισμένες περιοχές του κόσμου και ισχυρές βροχοπτώσεις σε άλλες. Αναπτύχθηκε για τελευταία φορά το 2018-2019 και έδωσε την θέση του σε ένα ιδιαιτέρως μακροχρόνιο επεισόδιο La Niña που προκαλεί τα αντίθετα αποτελέσματα και κυρίως πτώση των θερμοκρασιών.

Παρά τον παράγοντα αυτόν, τα τελευταία οκτώ χρόνια ήταν τα θερμότερα που έχουν καταγραφεί ποτέ.

