Κλέλια Ανδριολάτου σε Ναταλία Γερμανού: «Σε ευχαριστώ που δεν με ρωτάς για την Έλενα Χριστοπούλου»

Η Κλέλια Ανδριολάτου, ηθοποιό, μοντέλο και στενή συνεργάτιδα της Έλενας Χριστοπούλου, βρέθηκε καλεσμένη το μεσημέρι της Κυριακής στην εκπομπή «Καλύτερα Δεν Γίνεται».

Εκεί η ηθοποιός μίλησε μεταξύ άλλων για την πολυεναμενόμενη νέα σεζόν του Maestro αλλά και για την εμπειρία της στην Επίδαυρο. Κατά τη διάρκεια ωστόσο της συνέντευξης, η Ναταλία Γερμανού ξεκαθάρισε ότι δε θα ρωτήσει κάτι για τη δικαστική διαμάχη μεταξύ της Έλενας Χριστοπούλου με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε η παρουσιάστρια, δεν θα ήθελε να φέρει την καλεσμένη της σε δύσκολή θέση, δεδομένης της σχέσης που έχει εκείνη με την Έλενα Χριστοπούλου.

«Φαντάζομαι ότι πάρα πολύς κόσμος που μας παρακολουθεί τώρα περιμένει να σου κάνω κάποια ερώτηση για την αγαπημένη Έλενα Χριστοπούλου, που είναι και μάνατζερ σου και που έχει συζητηθεί πάρα πολύ αυτό τον καιρό. Δεν βρίσκω το λόγο. Να σου πω γιατί δε βρίσκω το λόγο. Γιατί για σένα η Έλενα είναι η μάνατζερ σου, είναι ένας άνθρωπος, με τον οποίο εδώ και πολλά χρόνια έχετε μία πολύ στενή συνεργασία, μία φιλία και τα λοιπά», ανέφερε αρχικά η Ναταλία Γερμανού.

«Σε ευχαριστώ που δεν με ρωτάς. Δεν έχουμε όλοι τις ίδιες σχέσεις, αλίμονο. Και όντως είναι κάτι που συνέχεια με ρωτάνε και με φέρνουν σε δύσκολη θέση. Αλλά είναι και αυτή, νομίζω, η παθογένεια του επαγγέλματος, να επιμένουμε σε κάτι που δεν είναι ευχάριστο», ήταν η απάντηση της Κλέλιας Ανδριολάτου.

Υπενθυμίζεται πως οι δυο τους συνεργάζονται εδώ και πολλά χρόνια, καθώς η Έλενα Χριστοπούλου είναι μάντατζέρ της.