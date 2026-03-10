TV & MEDIA
TV & Media

Eurovision 2026: Ο διευθυντής της αυστριακής δημόσιας τηλεόρασης κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση

O Roland Weissmann αρνείται τις κατηγορίες και παραιτήθηκε για να «αποφευχθεί ζημιά στην εταιρεία»

The LiFO team
The LiFO team
EUROVISION 2026 ΑΥΣΤΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Facebook Twitter
Ο Roland Weissmann/Φωτογραφία: X
0

Ο Roland Weissmann, γενικός διευθυντής της αυστριακής δημόσιας ραδιοτηλεόρασης ORF, που θα φιλοξενήσει τη φετινή Eurovision σε δύο μήνες, παραιτήθηκε μετά από καταγγελίες σεξουαλικής παρενόχλησης.

Ο Weissmann αρνείται τις κατηγορίες, σύμφωνα με την ORF, που τον ευχαρίστησε για τα 30 χρόνια προσφοράς του στην εταιρεία, ανακοινώνοντας ότι παραιτείται «άμεσα».

«Τις τελευταίες ημέρες μία υπάλληλος της ORF έκανε καταγγελίες σεξουαλικής παρενόχλησης κατά του γενικού διευθυντή. Ο Roland Weissmann αρνείται τις κατηγορίες», ανέφερε ο σταθμός, προσθέτοντας ότι οι καταγγελίες θα διερευνηθούν γρήγορα και με διαφάνεια.

Ο δικηγόρος του Weissmann δήλωσε ότι στον πελάτη του δεν έχουν δοθεί πλήρεις λεπτομέρειες για τις κατηγορίες και ότι παραιτήθηκε «για να αποφευχθεί ζημιά στην εταιρεία».

Η Ingrid Thurnher, επικεφαλής του ORF Radio, θα αναλάβει προσωρινά καθήκοντα γενικής διευθύντριας.

Η φετινή Eurovision θα πραγματοποιηθεί στη Βιέννη στις 12 και 14 Μαΐου (ημιτελικοί) και στις 16 Μαΐου (τελικός).

Συνολικά θα συμμετάσχουν 35 χώρες, ενώ φέτος δεν θα συμμετάσχουν η Ισπανία, η Ιρλανδία, οι Κάτω Χώρες, η Σλοβενία και η Ισλανδία, οι οποίες αποχώρησαν λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ.

Οι χώρες αυτές υποστηρίζουν ότι η συμμετοχή θα ήταν «ανήθικη» λόγω των αθώων θυμάτων στη Γάζα, από την αντίδραση του Ισραήλ στην επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Παρά το σύνθημα «United by Music» και την προηγούμενη διαβεβαίωση του ORF ότι δεν θα απαγορεύσει την παλαιστινιακή σημαία ή το γιουχάισμα κατά της εμφάνισης του Ισραήλ, οι διπλωματικές εντάσεις και οι μαζικές μποϊκοτάζ συνεχίζουν να σκεπάζουν τη 70η διοργάνωση του διαγωνισμού.

Με πληροφορίες από euronews.com

TV & Media

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Γιώργος Βότσης: «Κάποτε δεν χρειαζόταν να δώσεις ορισμό για το τι εστί αναρχικός»

Οι Αθηναίοι / Γιώργος Βότσης (1938-2026): «Κάποτε δεν χρειαζόταν να δώσεις ορισμό για το τι εστί αναρχικός»

Για τις Αρχές ήταν «τρομοκράτης» και «αρχηγός» της 17Ν, ενώ για την Αριστερά «προβοκάτορας». Δηλώνει αντιστασιακός εκ φύσεως και πιστεύει ότι η «Ελευθεροτυπία» της δικής του εποχής δεν μπορεί να ξαναβγεί. Ο θρυλικός δημοσιογράφος που απεβίωσε σήμερα αφηγήθηκε την πολυτάραχη ζωή του.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΖΟΝ ΚΕΝΕΝΤΙ ΤΖΟΥΝΙΟΡ ΝΤΑΡΙΛ ΧΑΝΑ ΚΑΡΟΛΙΝ ΜΠΕΣΕΤ

TV & Media / «Love Story»: Η Ντάριλ Χάνα κατακεραυνώνει τη νέα σειρά για τον JFK Jr και την Κάρολιν Μπεσέτ

Η ηθοποιός, που ήταν σε σχέση με τον Κένεντι, αναφέρει ακόμη ότι μετά την προβολή της σειράς έχει δεχθεί «εχθρικά και ακόμη και απειλητικά» μηνύματα σε άρθρο της στους New York Times
THE LIFO TEAM
Ο δημιουργός του Heated Rivalry φτιάχνει για το Netflix μια ξεκάθαρα gay σειρά για τον Μέγα Αλέξανδρο

TV & Media / Ο δημιουργός του Heated Rivalry φτιάχνει για το Netflix μια ξεκάθαρα gay σειρά για τον Μέγα Αλέξανδρο

Ο δημιουργός του Heated Rivalry ετοιμάζει για το Netflix μια νέα σειρά για τον Μέγα Αλέξανδρο, δίνοντας queer τόνο σε μια μορφή που στην Ελλάδα εξακολουθεί να προκαλεί αμηχανία όταν βγαίνει έξω από τον εθνικό μύθο.
THE LIFO TEAM
 
 