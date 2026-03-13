Ελένη Μενεγάκη: «Το θέμα τελειώνει εδώ» - Διαψεύδει τις φήμες περί χωρισμού με τον Μάκη Παντζόπουλο

Σε μία πρωτοφανή για τα δεδομένα της κίνηση, η Ελένη Μενεγάκη τοποθετήθηκε δημόσια για τις φήμες περί χωρισμού από τον σύζυγό της, Μάκη Παντζόπουλο.

Το τελευταίο εικοσιτετράωρο, πλήθος δημοσιευμάτων στα ΜΜΕ, τηλεόραση και site, έκαναν λόγο για κρίση στον γάμο της Ελένης Μενεγάκη με τον Μάκη Παντζόπουλο, μιλώντας ακόμη και για χωρισμό, γεγονός που προκάλεσε την άμεση αντίδρασή της.

Παρότι δεν συνηθίζει τέτοιου είδους κινήσεις, η Ελένη Μενεγάκη προχώρησε σε μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, διαψεύδοντας κατηγορηματικά τα όσα έχουν ειπωθεί και γραφτεί.

Συγκεκριμένα, μέσα από μια μακροσκελή ανάρτηση στο Instagram, τόνισε ότι οι ισχυρισμοί περί χωρισμού είναι ψευδείς και ανυπόστατοι, υπενθυμίζοντας ότι πορεύονται μαζί εδώ και αρκετά χρόνια, σημειώνοντας πως η προσωπική τους ζωή δεν αποτελεί θέμα δημόσιου σχολιασμού.

Παράλληλα, η παρουσιάστρια ξεκαθάρισε ότι θα προστατεύσει τη φήμη της οικογένειάς της με κάθε νόμιμο μέσο, αν συνεχιστούν οι ψευδείς ισχυρισμοί.

Η ανάρτηση της Ελένης Μενεγάκη

«Τις τελευταίες ώρες κυκλοφορούν σε ιστοσελίδες, μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά και σε τηλεοπτικές εκπομπές αναφορές και «πληροφορίες» που αφορούν την προσωπική μου ζωή.

Οφείλω να δηλώσω ξεκάθαρα ότι πρόκειται για απολύτως ψευδή και ανυπόστατα δημοσιεύματα. Στα 30 χρόνια της επαγγελματικής μου πορείας δεν έχω επιλέξει ποτέ να απαντώ σε φήμες ούτε να εκθέτω την προσωπική μου ζωή στη δημόσια συζήτηση. Η στάση αυτή παραμένει η ίδια και σήμερα.

Με τον σύζυγό μου πορευόμαστε μαζί εδώ και 17 χρόνια, με σεβασμό στην οικογένειά μας και χωρίς ποτέ να έχουμε δώσει το παραμικρό δικαίωμα για τέτοιου είδους σενάρια. Η αναπαραγωγή ανυπόστατων ισχυρισμών που αφορούν την οικογένειά μου και ιδιαίτερα όταν σε αυτή υπάρχει και ένα μικρό παιδί, ξεπερνά κάθε όριο.

Η προσωπική μου ζωή δεν αποτελεί θέμα δημόσιου σχολιασμού. Το θέμα τελειώνει εδώ. Σε διαφορετική περίπτωση, επιφυλάσσομαι για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός μου απέναντι σε όσους συνεχίσουν να διακινούν ή να αναπαράγουν ψευδή και συκοφαντικά δημοσιεύματα» έγραψε χαρακτηριστικά η Ελένη Μενεγάκη.