Eurovision 2026 - Akylas: «Έχουν ακουστεί διάφορα για τη σκηνή, δεν θέλω να σποϊλάρω κάτι»

Ο Akylas προχώρησε σε νέες δηλώσεις για τη Eurovision 2026, μετά την παρουσίαση του video clip του τραγουδιού «Ferto».

Μιλώντας σε δημοσιογράφους που τον περίμεναν μετά το τέλος της εμφάνισής του το πρωί της Τετάρτης στην πρωινή εκπομπή της ΕΡΤ, ο Akylas δήλωσε ενθουσιασμένος από τις πρώτες αντιδράσεις του κοινού.

Παράλληλα, ευχαρίστησε την ομάδα του για τη σκληρή δουλειά και ανέφερε ότι θέλει να κρατήσει εκπλήξεις για τη σκηνική παρουσία, ενώ σχολίασε χαριτολογώντας ότι η μητέρα του δεν πρόκειται να ανέβει στη σκηνή.

«Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, πάρα πολύ συγκινημένος. Περίμενα πώς και πώς, τόσες μέρες, να βγει, να ακούσω απόψεις του κόσμου. Από το λίγο που είδα τώρα, είναι πολύ ενθουσιασμένοι όλοι και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Προς το παρόν έχω δει σχόλια», ανέφερε αρχικά.

«Μπορώ να πω έχουν ενθουσιαστεί όλοι. Έχουμε ενθουσιαστεί. Τι να πω, εγώ είμαι τόσο ενθουσιασμένος παιδιά. Βγήκε τέλειο όλο, η ομάδα δούλεψε πολύ σκληρά για να βγει αυτό. Χαίρομαι πάρα πολύ», συνέχισε.

«Έχουν ακουστεί διάφορα για τη σκηνή. Τώρα εγώ δεν θέλω να σποϊλάρω κάτι, να είναι έκπληξη. Αλλά τώρα νομίζω θα βγουν διάφορες έτσι φήμες. Όχι εντάξει, η μαμά δεν είναι για τη σκηνή. Η μαμά μπορεί να ανέβει μετά όμως, αν το πάρουμε», κατέληξε.