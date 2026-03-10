TV & MEDIA
TV & Media

Το cast του Heated Rivalry καταδικάζει τα ομοφοβικά σχόλια των fans

Οι πρωταγωνιστές του Heated Rivalry καταδίκασαν δημόσια τα ομοφοβικά σχόλια και την τοξική online συμπεριφορά γύρω από τη σειρά

The LiFO team
The LiFO team
Το cast του Heated Rivalry καταδικάζει τα ομοφοβικά σχόλια των fans Facebook Twitter
Το cast του Heated Rivalry καταδικάζει τα ομοφοβικά σχόλια των fans
0

Οι πρωταγωνιστές του Heated Rivalry πήραν δημόσια θέση απέναντι στα ρατσιστικά, ομοφοβικά και γενικά μισαλλόδοξα σχόλια που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο γύρω από τη σειρά, σε μια ασυνήθιστα καθαρή στιγμή για ένα από τα πιο φανατικά τηλεοπτικά κοινά της σεζόν.

Με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι Hudson Williams, François Arnaud και Ksenia Daniela Kharlamova καταδίκασαν τη συμπεριφορά μέρους του κοινού και ζήτησαν να σταματήσουν όχι μόνο τα προσβλητικά σχόλια, αλλά και οι προβολές και οι εμμονές που συχνά βαφτίζονται «αγάπη» προς τη σειρά. Το μήνυμά τους ήταν απλό: καμία μορφή «στήριξης» δεν χωρά ρατσισμό, ομοφοβία ή κακοποιητική εμμονή.

Το cast του Heated Rivalry καταδικάζει τα ομοφοβικά σχόλια των fans Facebook Twitter
Σκηνή από το Heated Rivalry με τους Hudson Williams και Connor Storrie.

Το ενδιαφέρον εδώ δεν είναι μόνο η ίδια η δημόσια τοποθέτηση, αλλά και το κλίμα μέσα στο οποίο έρχεται. Το Heated Rivalry έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο έντονα τηλεοπτικά φαινόμενα της στιγμής, όμως μαζί με τον ενθουσιασμό του έχει φέρει και μια ολοένα πιο επιθετική κουβέντα στο διαδίκτυο, ιδιαίτερα στο X, όπου η συζήτηση τροφοδοτείται πιο εύκολα από τον θυμό, την παραμόρφωση και τη λογική της πρόκλησης.

Γι’ αυτό και η παρέμβαση των πρωταγωνιστών έχει βάρος που ξεπερνά ένα τυπικό μήνυμα προς το κοινό. Δεν βλέπεις συχνά τους πρωταγωνιστές ενός τόσο μεγάλου queer τηλεοπτικού φαινομένου να βάζουν τόσο καθαρά δημόσιο όριο απέναντι στη βία που παράγεται στο όνομά του. Και ακριβώς εκεί βρίσκεται η σημασία της: θυμίζει ότι μια queer σειρά δεν μπορεί να λειτουργεί ως άλλοθι για μίσος, φαντασιώσεις κατοχής ή επιθετική προβολή πάνω στους ανθρώπους που τη φέρουν.

TV & Media

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ο δημιουργός του Heated Rivalry φτιάχνει για το Netflix μια ξεκάθαρα gay σειρά για τον Μέγα Αλέξανδρο

TV & Media / Ο δημιουργός του Heated Rivalry φτιάχνει για το Netflix μια ξεκάθαρα gay σειρά για τον Μέγα Αλέξανδρο

Ο δημιουργός του Heated Rivalry ετοιμάζει για το Netflix μια νέα σειρά για τον Μέγα Αλέξανδρο, δίνοντας queer τόνο σε μια μορφή που στην Ελλάδα εξακολουθεί να προκαλεί αμηχανία όταν βγαίνει έξω από τον εθνικό μύθο.
THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Γιώργος Βότσης: «Κάποτε δεν χρειαζόταν να δώσεις ορισμό για το τι εστί αναρχικός»

Οι Αθηναίοι / Γιώργος Βότσης (1938-2026): «Κάποτε δεν χρειαζόταν να δώσεις ορισμό για το τι εστί αναρχικός»

Για τις Αρχές ήταν «τρομοκράτης» και «αρχηγός» της 17Ν, ενώ για την Αριστερά «προβοκάτορας». Δηλώνει αντιστασιακός εκ φύσεως και πιστεύει ότι η «Ελευθεροτυπία» της δικής του εποχής δεν μπορεί να ξαναβγεί. Ο θρυλικός δημοσιογράφος που απεβίωσε σήμερα αφηγήθηκε την πολυτάραχη ζωή του.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΖΟΝ ΚΕΝΕΝΤΙ ΤΖΟΥΝΙΟΡ ΝΤΑΡΙΛ ΧΑΝΑ ΚΑΡΟΛΙΝ ΜΠΕΣΕΤ

TV & Media / «Love Story»: Η Ντάριλ Χάνα κατακεραυνώνει τη νέα σειρά για τον JFK Jr και την Κάρολιν Μπεσέτ

Η ηθοποιός, που ήταν σε σχέση με τον Κένεντι, αναφέρει ακόμη ότι μετά την προβολή της σειράς έχει δεχθεί «εχθρικά και ακόμη και απειλητικά» μηνύματα σε άρθρο της στους New York Times
THE LIFO TEAM
Ο δημιουργός του Heated Rivalry φτιάχνει για το Netflix μια ξεκάθαρα gay σειρά για τον Μέγα Αλέξανδρο

TV & Media / Ο δημιουργός του Heated Rivalry φτιάχνει για το Netflix μια ξεκάθαρα gay σειρά για τον Μέγα Αλέξανδρο

Ο δημιουργός του Heated Rivalry ετοιμάζει για το Netflix μια νέα σειρά για τον Μέγα Αλέξανδρο, δίνοντας queer τόνο σε μια μορφή που στην Ελλάδα εξακολουθεί να προκαλεί αμηχανία όταν βγαίνει έξω από τον εθνικό μύθο.
THE LIFO TEAM
 
 