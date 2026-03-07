Eurovision 2026 - Στοιχήματα: Η θέση του Akyla και του «Ferto»

Στα μέσα Μαΐου (12,14 και 16/5) θα πραγματοποιηθεί φέτος η Eurovision 2026, ο 70oς διαγωνισμός τραγουδιού, με τον Akyla και το «Ferto» να θεωρούνται φαβορί.

Αξίζει να σημειωθεί πως ολοένα και περισσότερες χώρες, το τελευταίο χρονικό διάστημα, ανακοινώνουν το τραγούδι και τον εκπρόσωπό τους στη φετινή Eurovision, με αποτέλεσμα να μεταβάλλονται τα σχετικά στοιχήματα. Υπενθυμίζεται πως σε προηγούμενη μέτρηση, ο Akylas ανερχόταν στις πρώτες θέσεις του διαγωνισμού τραγουδιού, προσπερνώντας ενίοτε τη Φινλανδία και καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση.

Όπως αναφέρει σχετικά η ΕΡΤ, στα νέα στοιχήματα που ήρθαν στη δημοσιότητα, η Φινλανδία με το Liekinheitin των Lampenius & Parkkonen εξακολουθεί να είναι πρώτη, την ώρα που η Γαλλία με το Regarde της Monroe «ανέβηκε» στη δεύτερη θέση.

Στην τρίτη θέση ανέρχεται η Δανία, στην τέταρτη η Αυστραλία με το Eclipse από Delta Goodrem, ενώ πέμπτος είναι ο Akylas με το Ferto.

Eurovision 2026: Τι είπε ο Akylas για τα στοιχήματα

Κατά την επιστροφή του από τη Σερβία, ο Akylas ρωτήθηκε για τα δύο κομμάτια της Φινλανδίας και της Δανίας, που θεωρούνται φαβορί για τη νίκη, απάντησε ότι «μου αρέσουν πάρα πολύ και τα δύο».

Σε άλλη ερώτηση, αυτή τη φορά για το εάν θα υπάρξουν εκπλήξεις στη σκηνική παρουσίαση του τραγουδιού στη Eurovision, ο Akylas ανέφερε: «Μπορεί, παιδιά. Μέχρι τον Μάιο θα γίνουν πολλά. Προς το παρόν έχω να πω ότι μου αρέσουν πάρα πολύ και τα δύο κομμάτια. Θέλουμε να ετοιμάσουμε κάτι καλό, το οποίο θέλουμε να το κρατήσουμε έκπληξη. Άμα το αποκαλύψουμε, χάθηκε όλη η μαγεία».

Για την -τότε- πτώση στην τρίτη θέση των στοιχημάτων, είχε πει: «Αυτά ανεβοκατεβαίνουν συνέχεια, είναι εντάξει. Μέχρι τους ημιτελικούς μπορεί να αλλάξουν όλα. Δεν αγχωνόμαστε, εμείς κάνουμε τη δουλειά μας σωστά, να γίνουμε όσο καλύτεροι γίνεται».