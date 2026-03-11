Eurovision 2026: Αυτό είναι το video clip του Akyla για το «Ferto»

Σε ρυθμούς Eurovision μπαίνουμε και επίσημα σήμερα, καθώς κυκλοφόρησε το video clip του Akyla για το «Ferto».

Το video clip του τραγουδιού παρουσιάστηκε για πρώτη φορά τηλεοπτικά από την ΕΡΤ1 και την εκπομπή «Πρωίαν σε είδον», σήμερα Τετάρτη 11 Μαρτίου, δίνοντας το έναυσμα για την τελική ευθεία προς τον φετινό διαγωνισμό της Eurovision.

Από τη στιγμή που ανακοινώθηκε η συμμετοχή του, ο Akylas κατάφερε να στρέψει τα φώτα πάνω του και να δημιουργήσει υψηλές προσδοκίες για την πορεία του στη φετινή διοργάνωση.

Με μια πρόταση που κινείται ανάμεσα στη σύγχρονη pop αισθητική και τις δυναμικές ηλεκτρονικές επιρροές, ο καλλιτέχνης ξεχώρισε από νωρίς, κερδίζοντας την προσοχή τόσο του κοινού όσο και της κοινότητας των eurofans που παρακολουθούν στενά κάθε εξέλιξη γύρω από τον διαγωνισμό.

Η πορεία του μέχρι σήμερα δείχνει μια σταθερά ανοδική δυναμική. Από τις πρώτες παρουσιάσεις του τραγουδιού μέχρι τις αντιδράσεις στα social media και τα διεθνή fan sites, το όνομα του Akyla εμφανίζεται όλο και πιο συχνά ανάμεσα στα φαβορί για μια δυνατή παρουσία στη σκηνή της Eurovision.

Η ιδιαίτερη σκηνική του ταυτότητα, το σύγχρονο μουσικό ύφος και η προσεγμένη αισθητική του project έχουν δημιουργήσει έντονη προσμονή γύρω από κάθε νέο στοιχείο που αποκαλύπτεται.

Σε αυτό το πλαίσιο, ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει και το video clip του τραγουδιού, στο οποίο συμμετέχει ο Ferto και το οποίο δίνεται σήμερα στη δημοσιότητα. Το clip έρχεται να ενισχύσει το καλλιτεχνικό σύμπαν του κομματιού, προσθέτοντας μια πιο κινηματογραφική διάσταση στην αφήγηση και ενδυναμώνοντας τη συνολική εικόνα της συμμετοχής.

Με το video clip να έρχεται να συμπληρώσει την εικόνα της συμμετοχής, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην σκηνική παρουσία που θα δούμε στον διαγωνισμό. Μέχρι τότε, ο Akylas συνεχίζει να χτίζει βήμα βήμα το momentum γύρω από το όνομά του, επιβεβαιώνοντας γιατί από την πρώτη στιγμή θεωρήθηκε ένα από τα πιο φαβορί της φετινής Eurovision.