TV & MEDIA
TV & Media

Eurovision 2026: Αυτό είναι το video clip του Akyla για το «Ferto»

Με το video clip να έρχεται να συμπληρώσει την εικόνα της συμμετοχής, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στη σκηνική παρουσία που θα δούμε στον διαγωνισμό

The LiFO team
The LiFO team
Eurovision 2026: Αυτό είναι το video clip του Akyla για το «Ferto» Facebook Twitter
Φωτ.: ΕΡΤ
0

Σε ρυθμούς Eurovision μπαίνουμε και επίσημα σήμερα, καθώς κυκλοφόρησε το video clip του Akyla για το «Ferto».

Το video clip του τραγουδιού παρουσιάστηκε για πρώτη φορά τηλεοπτικά από την ΕΡΤ1 και την εκπομπή «Πρωίαν σε είδον», σήμερα Τετάρτη 11 Μαρτίου, δίνοντας το έναυσμα για την τελική ευθεία προς τον φετινό διαγωνισμό της Eurovision.

Από τη στιγμή που ανακοινώθηκε η συμμετοχή του, ο Akylas κατάφερε να στρέψει τα φώτα πάνω του και να δημιουργήσει υψηλές προσδοκίες για την πορεία του στη φετινή διοργάνωση.

Με μια πρόταση που κινείται ανάμεσα στη σύγχρονη pop αισθητική και τις δυναμικές ηλεκτρονικές επιρροές, ο καλλιτέχνης ξεχώρισε από νωρίς, κερδίζοντας την προσοχή τόσο του κοινού όσο και της κοινότητας των eurofans που παρακολουθούν στενά κάθε εξέλιξη γύρω από τον διαγωνισμό.

Η πορεία του μέχρι σήμερα δείχνει μια σταθερά ανοδική δυναμική. Από τις πρώτες παρουσιάσεις του τραγουδιού μέχρι τις αντιδράσεις στα social media και τα διεθνή fan sites, το όνομα του Akyla εμφανίζεται όλο και πιο συχνά ανάμεσα στα φαβορί για μια δυνατή παρουσία στη σκηνή της Eurovision.

Η ιδιαίτερη σκηνική του ταυτότητα, το σύγχρονο μουσικό ύφος και η προσεγμένη αισθητική του project έχουν δημιουργήσει έντονη προσμονή γύρω από κάθε νέο στοιχείο που αποκαλύπτεται.

Σε αυτό το πλαίσιο, ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει και το video clip του τραγουδιού, στο οποίο συμμετέχει ο Ferto και το οποίο δίνεται σήμερα στη δημοσιότητα. Το clip έρχεται να ενισχύσει το καλλιτεχνικό σύμπαν του κομματιού, προσθέτοντας μια πιο κινηματογραφική διάσταση στην αφήγηση και ενδυναμώνοντας τη συνολική εικόνα της συμμετοχής.

Με το video clip να έρχεται να συμπληρώσει την εικόνα της συμμετοχής, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην σκηνική παρουσία που θα δούμε στον διαγωνισμό. Μέχρι τότε, ο Akylas συνεχίζει να χτίζει βήμα βήμα το momentum γύρω από το όνομά του, επιβεβαιώνοντας γιατί από την πρώτη στιγμή θεωρήθηκε ένα από τα πιο φαβορί της φετινής Eurovision.

TV & Media

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΦΑΣΙΑΝΟΥ ΑΛΕΚΟΣ ΦΑΣΙΑΝΟΣ

TV & Media / Βικτώρια Φασιανού: «Ο Αλέκος Φασιάνος έβλεπε μεσημεριανά και έκοβε περιοδικά για να ζωγραφίζει φιγούρες»

«Είχε ένα τρομερό πνεύμα, προσπαθούσα να κερδίσω χρόνο μαζί του γιατί η καθημερινότητά του ήταν μέσα στο εργαστήριο και ήταν όλη του η ζωή» είπε για τον πατέρα της
THE LIFO TEAM
Γιώργος Βότσης: «Κάποτε δεν χρειαζόταν να δώσεις ορισμό για το τι εστί αναρχικός»

Οι Αθηναίοι / Γιώργος Βότσης (1938-2026): «Κάποτε δεν χρειαζόταν να δώσεις ορισμό για το τι εστί αναρχικός»

Για τις Αρχές ήταν «τρομοκράτης» και «αρχηγός» της 17Ν, ενώ για την Αριστερά «προβοκάτορας». Δηλώνει αντιστασιακός εκ φύσεως και πιστεύει ότι η «Ελευθεροτυπία» της δικής του εποχής δεν μπορεί να ξαναβγεί. Ο θρυλικός δημοσιογράφος που απεβίωσε σήμερα αφηγήθηκε την πολυτάραχη ζωή του.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΖΟΝ ΚΕΝΕΝΤΙ ΤΖΟΥΝΙΟΡ ΝΤΑΡΙΛ ΧΑΝΑ ΚΑΡΟΛΙΝ ΜΠΕΣΕΤ

TV & Media / «Love Story»: Η Ντάριλ Χάνα κατακεραυνώνει τη νέα σειρά για τον JFK Jr και την Κάρολιν Μπεσέτ

Η ηθοποιός, που ήταν σε σχέση με τον Κένεντι, αναφέρει ακόμη ότι μετά την προβολή της σειράς έχει δεχθεί «εχθρικά και ακόμη και απειλητικά» μηνύματα σε άρθρο της στους New York Times
THE LIFO TEAM
Ο δημιουργός του Heated Rivalry φτιάχνει για το Netflix μια ξεκάθαρα gay σειρά για τον Μέγα Αλέξανδρο

TV & Media / Ο δημιουργός του Heated Rivalry φτιάχνει για το Netflix μια ξεκάθαρα gay σειρά για τον Μέγα Αλέξανδρο

Ο δημιουργός του Heated Rivalry ετοιμάζει για το Netflix μια νέα σειρά για τον Μέγα Αλέξανδρο, δίνοντας queer τόνο σε μια μορφή που στην Ελλάδα εξακολουθεί να προκαλεί αμηχανία όταν βγαίνει έξω από τον εθνικό μύθο.
THE LIFO TEAM
 
 