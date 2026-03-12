Έρχεται το spin-off του «Family Guy» - Πότε θα κάνει πρεμιέρα η σειρά «Stewie»

Μια σειρά spin-off του «Family Guy», με τίτλο «Stewie», έχει ζητηθεί από το Fox για δύο, τουλάχιστον, κύκλους.

Η νέα σειρά κινουμένων σχεδίων έχει ως στόχο να κάνει πρεμιέρα στο Fox κατά τη σεζόν 2027-2028, με streaming την επόμενη μέρα στο Hulu και διεθνές streaming στο Disney+.

Το θέμα της νέας σειράς

Η επίσημη σύνοψη του «Stewie» έχει ως εξής: «Αφού αποβάλλεται από το παλιό του νηπιαγωγείο, ο Stewie αναγκάζεται να εγγραφεί σε ένα καινούργιο που δεν είναι ακριβώς το καλύτερο. Εκεί φοιτούν μερικά παιδιά που δεν γνωρίζει και μια 75χρονη χελώνα με θεωρίες για κάθε θέμα. Ο Stewie είναι δυστυχισμένος, τα άλλα παιδιά είναι δυστυχισμένα, ακόμα και η χελώνα είναι δυστυχισμένη... μέχρι που ο Stewie αρχίζει να χρησιμοποιεί την αξιόπιστη συλλογή συσκευών του για να τους μεταφέρει οπουδήποτε στο χώρο και στο χρόνο, μετατρέποντας κάθε βαρετή μέρα στο σχολείο σε μια τρελή και σουρεαλιστική περιπέτεια».

Ο δημιουργός του «Family Guy», Seth MacFarlane, θα δανείσει τη φωνή του στον Stewie στο επερχόμενο spin-off και θα είναι επίσης εκτελεστικός παραγωγός για την Fuzzy Door Productions. Η σειρά δημιουργήθηκε από τον MacFarlane και τον Kirker Butler, ο οποίος θα είναι εκτελεστικός παραγωγός μαζί με την Kara Vallow. Ο Butler θα είναι ο showrunner.

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Fox για αυτή την απίστευτη ευκαιρία», δήλωσε ο MacFarlane σε μια ανακοίνωση.

Ο Butler πρόσθεσε: «Νιώθω τιμή και ταπεινότητα που ο Seth, η 20th Television Animation και η Fox μου εμπιστεύτηκαν έναν από τους πιο εμβληματικούς χαρακτήρες κινουμένων σχεδίων στην ιστορία της τηλεόρασης. Γνωρίζω τον Seth για πάνω από δύο δεκαετίες, έχω συνεργαστεί μαζί του σε πολλές δουλειές και ελπίζω ότι σε αυτό θα μάθει επιτέλους το όνομά μου».

Με πληροφορίες από Variety

