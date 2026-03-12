TV & MEDIA
TV & Media

Έρχεται το spin-off του «Family Guy» - Πότε θα κάνει πρεμιέρα η σειρά «Stewie»

Ο Seth MacFarlane θα δανείσει τη φωνή του στον Stewie

The LiFO team
The LiFO team
FAMILY GUY STEWIE SPINN OFF ΣΕΙΡΑ Facebook Twitter
Φωτ. Disney via Getty Images
0

Μια σειρά spin-off του «Family Guy», με τίτλο «Stewie», έχει ζητηθεί από το Fox για δύο, τουλάχιστον, κύκλους.

Η νέα σειρά κινουμένων σχεδίων έχει ως στόχο να κάνει πρεμιέρα στο Fox κατά τη σεζόν 2027-2028, με streaming την επόμενη μέρα στο Hulu και διεθνές streaming στο Disney+.

Το θέμα της νέας σειράς

Η επίσημη σύνοψη του «Stewie» έχει ως εξής: «Αφού αποβάλλεται από το παλιό του νηπιαγωγείο, ο Stewie αναγκάζεται να εγγραφεί σε ένα καινούργιο που δεν είναι ακριβώς το καλύτερο. Εκεί φοιτούν μερικά παιδιά που δεν γνωρίζει και μια 75χρονη χελώνα με θεωρίες για κάθε θέμα. Ο Stewie είναι δυστυχισμένος, τα άλλα παιδιά είναι δυστυχισμένα, ακόμα και η χελώνα είναι δυστυχισμένη... μέχρι που ο Stewie αρχίζει να χρησιμοποιεί την αξιόπιστη συλλογή συσκευών του για να τους μεταφέρει οπουδήποτε στο χώρο και στο χρόνο, μετατρέποντας κάθε βαρετή μέρα στο σχολείο σε μια τρελή και σουρεαλιστική περιπέτεια».

Ο δημιουργός του «Family Guy», Seth MacFarlane, θα δανείσει τη φωνή του στον Stewie στο επερχόμενο spin-off και θα είναι επίσης εκτελεστικός παραγωγός για την Fuzzy Door Productions. Η σειρά δημιουργήθηκε από τον MacFarlane και τον Kirker Butler, ο οποίος θα είναι εκτελεστικός παραγωγός μαζί με την Kara Vallow. Ο Butler θα είναι ο showrunner.

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Fox για αυτή την απίστευτη ευκαιρία», δήλωσε ο MacFarlane σε μια ανακοίνωση.

Ο Butler πρόσθεσε: «Νιώθω τιμή και ταπεινότητα που ο Seth, η 20th Television Animation και η Fox μου εμπιστεύτηκαν έναν από τους πιο εμβληματικούς χαρακτήρες κινουμένων σχεδίων στην ιστορία της τηλεόρασης. Γνωρίζω τον Seth για πάνω από δύο δεκαετίες, έχω συνεργαστεί μαζί του σε πολλές δουλειές και ελπίζω ότι σε αυτό θα μάθει επιτέλους το όνομά μου».

Με πληροφορίες από Variety

TV & Media

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΖΟΝ ΚΕΝΕΝΤΙ ΤΖΟΥΝΙΟΡ ΝΤΑΡΙΛ ΧΑΝΑ ΚΑΡΟΛΙΝ ΜΠΕΣΕΤ

TV & Media / «Love Story»: Η Ντάριλ Χάνα κατακεραυνώνει τη νέα σειρά για τον JFK Jr και την Κάρολιν Μπεσέτ

Η ηθοποιός, που ήταν σε σχέση με τον Κένεντι, αναφέρει ακόμη ότι μετά την προβολή της σειράς έχει δεχθεί «εχθρικά και ακόμη και απειλητικά» μηνύματα σε άρθρο της στους New York Times
THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΦΑΣΙΑΝΟΥ ΑΛΕΚΟΣ ΦΑΣΙΑΝΟΣ

TV & Media / Βικτώρια Φασιανού: «Ο Αλέκος Φασιάνος έβλεπε μεσημεριανά και έκοβε περιοδικά για να ζωγραφίζει φιγούρες»

«Είχε ένα τρομερό πνεύμα, προσπαθούσα να κερδίσω χρόνο μαζί του γιατί η καθημερινότητά του ήταν μέσα στο εργαστήριο και ήταν όλη του η ζωή» είπε για τον πατέρα της
THE LIFO TEAM
Γιώργος Βότσης: «Κάποτε δεν χρειαζόταν να δώσεις ορισμό για το τι εστί αναρχικός»

Οι Αθηναίοι / Γιώργος Βότσης (1938-2026): «Κάποτε δεν χρειαζόταν να δώσεις ορισμό για το τι εστί αναρχικός»

Για τις Αρχές ήταν «τρομοκράτης» και «αρχηγός» της 17Ν, ενώ για την Αριστερά «προβοκάτορας». Δηλώνει αντιστασιακός εκ φύσεως και πιστεύει ότι η «Ελευθεροτυπία» της δικής του εποχής δεν μπορεί να ξαναβγεί. Ο θρυλικός δημοσιογράφος που απεβίωσε σήμερα αφηγήθηκε την πολυτάραχη ζωή του.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΖΟΝ ΚΕΝΕΝΤΙ ΤΖΟΥΝΙΟΡ ΝΤΑΡΙΛ ΧΑΝΑ ΚΑΡΟΛΙΝ ΜΠΕΣΕΤ

TV & Media / «Love Story»: Η Ντάριλ Χάνα κατακεραυνώνει τη νέα σειρά για τον JFK Jr και την Κάρολιν Μπεσέτ

Η ηθοποιός, που ήταν σε σχέση με τον Κένεντι, αναφέρει ακόμη ότι μετά την προβολή της σειράς έχει δεχθεί «εχθρικά και ακόμη και απειλητικά» μηνύματα σε άρθρο της στους New York Times
THE LIFO TEAM
 
 