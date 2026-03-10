Βικτώρια Φασιανού: «Ο Αλέκος Φασιάνος έβλεπε μεσημεριανά και έκοβε περιοδικά για να ζωγραφίζει φιγούρες»

«Είχε ένα τρομερό πνεύμα, προσπαθούσα να κερδίσω χρόνο μαζί του γιατί η καθημερινότητά του ήταν μέσα στο εργαστήριο και ήταν όλη του η ζωή» είπε για τον πατέρα της

Η Βικτώρια Φασιανού ήταν καλεσμένη στο Στούντιο 4 της ΕΡΤ, και μίλησε για τη σχέση με τον πατέρα της και δημοφιλή ζωγράφο, Αλέκο Φασιανό, και μεταξύ άλλων στάθηκε στο πώς ήταν το ατελιέ όταν ζωγράφιζε.

Ερωτώμενη για το πώς ήταν ο Αλέκος Φασιανός όταν ζωγράφιζε, περιέγραψε τα εξής: «Γινόταν χαμός στο ατελιέ. Έλεγε μάλιστα ότι το γνήσιο έργο τέχνης μου, είτε θα έχει μία πατημασιά γάτας, είτε μία λαδιά».

«Έβλεπε τηλεόραση συνέχεια, όλες τις εκπομπές παράλληλα, τα μεσημεριανά, έκοβε τα περιοδικά για να αντιγράφει τις φιγούρες και να τις ζωγραφίζει, δεν ήταν καθόλου προσηλωμένος» είπε ακόμη.

Μιλώντας για τις αδυναμίες του γνωστού ζωγράφου, σημείωσε πως «νομίζω ότι αδυναμίες, σε καθημερινό επίπεδο και σε συνήθειες κακές, δεν είχε καθόλου. Ακολουθούσε υγιεινό τρόπο ζωής, ψάρευε, ήταν αθλητικός. Αδυναμίες δεν είχε, πέρα από τα παιδιά του που όλοι μας το έλεγαν κιόλας. Στον Αλέκο δεν υπάρχει ρωγμή».

Ως προς τις προσωπικές τους σχέσεις, διευκρίνισε σχετικά: «πότε δεν τον είπα μπαμπά, τον έλεγα πάντα Αλέκο, μού ήταν πολύ οικείο να τον φωνάζω έτσι».

«Είχε ένα τρομερό πνεύμα, προσπαθούσα να κερδίσω χρόνο μαζί του γιατί η καθημερινότητά του ήταν μέσα στο εργαστήριο και ήταν όλη του η ζωή. Ξυπνούσε 7 το πρωί, σφυρηλατούσε, έφτιαχνε τα έπιπλα, ξύπναγε τη μαμά μου, γκρίνιαζε η μαμά μου και μετά πέρναγε στις ελαιογραφίες, ζωγράφιζε, μετά μαγείρευε, και συνέχιζε τη ζωγραφική» κατέληξε ως προς τις καθημερινές συνήθειες του αείμνηστου ζωγράφου.