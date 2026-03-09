Οι Gorillaz έκαναν ντεμπούτο στο SNL με νέο τραγούδι και το Clint Eastwood

Οι Gorillaz έκαναν την πρώτη τους εμφάνιση στο Saturday Night Live, παίζοντας το Clint Eastwood και το νέο The Moon Cave στο επεισόδιο με παρουσιαστή τον Ryan Gosling. Στο ίδιο show εμφανίστηκε και ο Harry Styles.

Η παρουσία τους στο SNL ήρθε λίγες μέρες μετά την κυκλοφορία του The Mountain και λειτούργησε ως μια από τις πρώτες μεγάλες τηλεοπτικές στιγμές του νέου κύκλου του συγκροτήματος, ενώ ένωσε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τραγούδια τους με το καινούργιο υλικό τους.

Το ίδιο επεισόδιο απέκτησε έξτρα ποπ ορατότητα και λόγω του Harry Styles, που έκανε cameo στο opening monologue του Gosling μετά την κυκλοφορία του νέου του άλμπουμ, πριν εμφανιστεί ο ίδιος στο επόμενο SNL στις 14 Μαρτίου ως host και musical guest.

Για τους Gorillaz, το live έρχεται και λίγο πριν από την επιστροφή τους στη Βόρεια Αμερική με την πρώτη μεγάλη περιοδεία τους εκεί εδώ και τέσσερα χρόνια, στο πλαίσιο της προώθησης του The Mountain.

