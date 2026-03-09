ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

Οι Gorillaz έκαναν ντεμπούτο στο SNL με νέο τραγούδι και το Clint Eastwood

Το πρώτο live των Gorillaz στο Saturday Night Live συνέπεσε με τη νέα δισκογραφική φάση του συγκροτήματος. Στο ίδιο show εμφανίστηκε και ο Harry Styles

The LiFO team
The LiFO team
Οι Gorillaz έκαναν ντεμπούτο στο SNL με νέο τραγούδι και το Clint Eastwood Facebook Twitter
Φωτογραφία: Rosalind O'Connor/Getty Images
0

Οι Gorillaz έκαναν την πρώτη τους εμφάνιση στο Saturday Night Live, παίζοντας το Clint Eastwood και το νέο The Moon Cave στο επεισόδιο με παρουσιαστή τον Ryan Gosling. Στο ίδιο show εμφανίστηκε και ο Harry Styles.

Η παρουσία τους στο SNL ήρθε λίγες μέρες μετά την κυκλοφορία του The Mountain και λειτούργησε ως μια από τις πρώτες μεγάλες τηλεοπτικές στιγμές του νέου κύκλου του συγκροτήματος, ενώ ένωσε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τραγούδια τους με το καινούργιο υλικό τους.

Οι Gorillaz έκαναν ντεμπούτο στο SNL με νέο τραγούδι και το Clint Eastwood Facebook Twitter

Το ίδιο επεισόδιο απέκτησε έξτρα ποπ ορατότητα και λόγω του Harry Styles, που έκανε cameo στο opening monologue του Gosling μετά την κυκλοφορία του νέου του άλμπουμ, πριν εμφανιστεί ο ίδιος στο επόμενο SNL στις 14 Μαρτίου ως host και musical guest.

Για τους Gorillaz, το live έρχεται και λίγο πριν από την επιστροφή τους στη Βόρεια Αμερική με την πρώτη μεγάλη περιοδεία τους εκεί εδώ και τέσσερα χρόνια, στο πλαίσιο της προώθησης του The Mountain.

Πολιτισμός

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΤΙΜΟΤΕ ΣΑΛΑΜΕ ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΟΠΕΡΑ ΜΠΑΛΕΤΟ

Πολιτισμός / Εθνική Λυρική Σκηνή: Η «απάντηση» στον Σαλαμέ για τις δηλώσεις του σχετικά με την όπερα και το μπαλέτο

Ο δημοφιλής ηθοποιός δήλωσε, μεταξύ άλλων, πως κανείς δεν ενδιαφέρεται πλέον για την όπερα και το μπαλέτο και δεν θα ήθελε να εργαστεί σε κανέναν από τους δύο χώρους
THE LIFO TEAM
Δύο νέα έργα αποδίδονται στον Μιχαήλ Αγγελο στα 550 χρόνια από τη γέννησή του

Πολιτισμός / Ο μύθος του Μιχαήλ Άγγελου συνεχίζει να μεγαλώνει, 550 χρόνια μετά

Δύο νέα έργα αποδίδονται στον Μιχαήλ Άγγελο στα 550 χρόνια από τη γέννησή του, σε μια συγκυρία που δείχνει πως ο μύθος του συνεχίζει να μεγαλώνει μαζί με τις διεκδικήσεις γύρω από το όνομά του
THE LIFO TEAM
Η Λίνα Μενδώνη συναντήθηκε με την υπουργό Πολιτισμού και Εθνικής Κληρονομιάς της Πολωνίας

Πολιτισμός / Η Λίνα Μενδώνη συναντήθηκε με την υπουργό Πολιτισμού και Εθνικής Κληρονομιάς της Πολωνίας

Στο επίκεντρο της συζήτησης των δύο υπουργών, θέματα που αφορούν την πολιτική της ΕΕ στον τομέα του Πολιτισμού, μεταξύ άλλων ως προς το Ταμείο Συνοχής και τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία
THE LIFO TEAM
Paddington, Cate Blanchett και Tom Hiddleston ξεχωρίζουν στις υποψηφιότητες των Olivier Awards

Πολιτισμός / Paddington, Cate Blanchett και Tom Hiddleston ξεχωρίζουν στις υποψηφιότητες των Olivier Awards

Το Paddington και το Into the Woods προηγούνται στις φετινές υποψηφιότητες των Olivier Awards, σε μια λίστα που φέρνει δίπλα δίπλα το λαϊκό θέαμα, το θεατρικό κύρος και μεγάλα ονόματα όπως η Cate Blanchett, ο Tom Hiddleston και ο Bryan Cranston.
THE LIFO TEAM
 
 