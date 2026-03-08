Έλενα Ασημακοπούλου: «Ήμουν δύο φορές απλήρωτη ως ηθοποιός» - Ο λόγος που έμεινε εκτός τηλεόρασης

Μια εφ' όλης της ύλης συνέντευξη έδωσε η ηθοποιός Έλενα Ασημακοπούλου.

Μιλώντας στην εκπομπή «Τσάι με λεμόνι» στο YouTube, η γνωστή ηθοποιός και επιχειρηματίας, μεταξύ άλλων, μίλησε για τις σειρές στις οποίες πρωταγωνίστησε αλλά και για την προσωπική της ζωή.

«Εγώ έφυγα τελείως από την τηλεόραση μετά την Ονειροπαγίδα γιατί ήμουν έγκυος. Σταμάτησα γιατί ήθελα να μεγαλώσω το κοριτσάκι μου και μετά επανήλθα στα Κλεμμένα όνειρα. Απλά τότε ήταν η περίοδος που σταμάτησαν όλες οι παραγωγές και μείναμε και εκτός και απλήρωτοι. Αυτό μου συμβαίνει δεύτερη φορά» ανέρφερε αρχικά.

Η πρώτη φορά, όπως εξήγησε, ήταν η πρώτη σεζόν της Ονειροπαγίδας. «Έπρεπε η σειρά να προβληθεί, να περάσουν επτά μήνες και μετά να πληρωθείς», φανέρωσε η Έλενα Ασημακοπούλου.

«Τα τελευταία χρόνια είναι δύσκολο να βρεις. Αν απουσιάσεις για κάποιο διάστημα μετά σε ξεχνάνε. Εγώ δεν το περίμενα, πίστευα ότι μπορώ να πάρω λίγο χρόνο για εμένα και για το παιδί μου» συνέχισε.

«Μετά δυσκολεύτηκα πολύ να επανέλθω. Βγαίνουν νέοι ηθοποιοί και πλέον είναι άλλο και το budjet. Οι νέοι ηθοποιοί θα ζητήσουν κάτι άλλο ή θα συμβιβαστούν με αυτά που θα τους πει η παραγωγή. Τα κανάλια πλέον κοιτάζουν να υπάρχει ένα χαμηλό budjet» εξήγησε στη συνέχεια η Έλενα Ασημακοπούλου.

Έλενα Ασημακοπούλου: «Δεν νιώθω ωραία που η προσωπική μου ζωή έχει απασχολήσει»

Σε ερώτηση για την προσωπική της ζωή, η Έλενα Ασημακοπούλου σημείωσε: «Δεν νιώθω ωραία που η προσωπική μου ζωή έχει απασχολήσει. Έρχομαι σε πολύ δύσκολη θέση όταν γίνεται αυτό, με φέρνει σε αμηχανία».

«Είμαι ένα άνθρωπος που όταν με ρωτάνε κάτι θέλω να απαντήσω, δεν θέλω να πω ''ευχαριστώ πολύ, γεια σας'', δεν τα κάνω αυτά. Ο άνθρωπος εκείνη την ώρα κάνει τη δουλειά του, πρέπει να απαντήσω με κάποιον τρόπο. Πάντα απαντάω όσο πιο διακριτικά μπορώ» συμπλήρωσε.