Ο Τραμπ δηλώνει ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είναι «πιθανότατα ζωντανός»

Ο Ντόναλντ Τραμπ πιστεύει ότι ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, είναι «πιθανότατα ζωντανός», αλλά μπορεί να τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της Επιχείρησης Epic Fury.

«Νομίζω ότι πιθανότατα είναι. Νομίζω ότι έχει υποστεί τραυματισμό, αλλά πιστεύω ότι είναι πιθανότατα ζωντανός με κάποιον τρόπο», δήλωσε ο Τραμπ σε συνέντευξή του στο Fox News Radio.

Ο Χαμενεΐ δεν έχει εμφανιστεί δημόσια, ούτε το ιρανικό καθεστώς έχει δημοσιεύσει νέες εικόνες του, από τον διορισμό του ως ανώτατου ηγέτη νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα, μετά τον θάνατο του πατέρα του, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Αναφορές που επικαλούνται ιρανικές πηγές υποστηρίζουν ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ τραυματίστηκε κατά την αεροπορική επίθεση της 28ης Φεβρουαρίου που σκότωσε τον πατέρα και τη σύζυγό του.

Η πρώτη δήλωση ως ανώτατος ηγέτης

Ο Χαμενεΐ φέρεται να βρίσκεται σε κώμα, ενδέχεται να έχει χάσει και τα δύο του πόδια και να έχει υποστεί σοβαρούς εσωτερικούς τραυματισμούς, σύμφωνα με μια πηγή που μίλησε στην εφημερίδα The Sun.

Μια άλλη πηγή υποστηρίζει ότι ο κληρικός υπέστη μόνο ελαφρά τραύματα - όπως κάταγμα ποδιού, μώλωπες στο μάτι και εκδορές στο πρόσωπο - κατά το πρώτο κύμα των αεροπορικών επιθέσεων.

Ο Χαμενεΐ, 56 ετών, δεσμεύτηκε να κλείσει τον Στενό του Ορμούζ και να εκδικηθεί τον θάνατο του πατέρα του, καθώς και «κάθε μέλους του έθνους που μαρτύρησε από τον εχθρό», στην πρώτη του δήλωση ως ανώτατος ηγέτης.

Το εκτενές μήνυμα διαβάστηκε από παρουσιαστή της κρατικής τηλεόρασης του Ιράν την Πέμπτη, ενώ εμφανιζόταν ταυτόχρονα εικόνα του Χαμενεΐ στην οθόνη.

«Λοιπόν, μιλάνε πολύ, οπότε θα πρέπει να ανταποκριθεί», σχολίασε ο Τραμπ αναφερόμενος στο μήνυμα του νέου ηγέτη, κατά την εμφάνισή του στην εκπομπή The Brian Kilmeade Show. «Θα δούμε, γιατί τους αποδεκατίζουμε», συνέχισε ο ίδιος. «Έχουμε εξουδετερώσει τα περισσότερα από τα πυραυλικά τους συστήματα. Έχουμε καταστρέψει πολλά από τα drones τους. Έχουμε πλήξει πολλές από τις περιοχές παραγωγής όπου κατασκευάζουν τους πυραύλους και τώρα τα drones.

«Τους πλήττουμε πιο σκληρά από οποιονδήποτε άλλον μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.»

Η πλήρης συνέντευξη του Τραμπ θα μεταδοθεί την Παρασκευή στις 10 π.μ.