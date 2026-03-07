TV & MEDIA

LIVE - Πόλεμος στη Μέση Ανατολή

TV & Media

Βηρυτός: On air επίθεση σε συνεργείο του ΟΡΕΝ - «Έχουμε πρόβλημα, δεν μας θέλουν εδώ»

Το περιστατικό σημειώθηκε την ώρα που η Μαρία Καρχιλάκη μετέδιδε το ρεπορτάζ στον αέρα του κεντρικού δελτίου ειδήσεων

The LiFO team
The LiFO team
ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ OPEN ΒΥΡΗΤΟΣ Facebook Twitter
0

Επίθεση, σε ζωντανή σύνδεση, δέχτηκε το συνεργείο του ΟΡΕΝ στη Βηρυτό.

Το περιστατικό σημειώθηκε την ώρα που η Μαρία Καρχιλάκη μετέδιδε το ρεπορτάζ στον αέρα του κεντρικού δελτίου ειδήσεων το βράδυ της Παρασκευής 7 Μαρτίου.

Η δημοσιογράφος μετέδισε το ρεπορτάζ και τις εξελίξεις γύρω από την περιοχή, αναφέροντας από την αρχή της σύνδεσης ότι οι άνθρωποι που βρίσκονταν στην περιοχή, είχαν εκφράσει τη δυσαρέσκειά τους με την παρουσία τους στο σημείο.

Τότε, ένας άνδρας- αρκετά εκνευρισμένος- την πλησίασε, έβαλε το χέρι του μπροστά στον τηλεοπτικό φακό και άρχισε να φωνάζει.

«Έχουμε ένα πρόβλημα, δεν θέλουν οι άνθρωποι να είμαστε εδώ», πρόλαβε να πει η Μαρία Καρχιλάκη στη ζωντανή σύνδεση, την ώρα που τα χέρια του άνδρα έκλειναν την κάμερα και η εικόνα χάθηκε.

«Ελπίζουμε να μην κινδυνεύσουν οι συνάδελφοι, τους αφήνουμε να πάνε σε ένα ασφαλές σημείο», ανέφερε από το στούντιο της Αθήνας η Εύα Αντωνοπούλου, προχωρώντας στο ρεπορτάζ.

Έλληνας δημοσιογράφος περιγράφει την στιγμή της επίθεσης στη Βηρυτό

Επίσης, δύο ημέρες πριν, Έλληνας δημοσιογράφος του ΣΚΑΪ, ο Χρήστος Νικολαΐδης, ο οποίος βρίσκεται σε αποστολή στη Βηρυτό, περιέγραψε την στιγμή επίθεσης στην περιοχή, τα ξημερώματα της Πέμπτης (5/3).

«Πεταχτήκαμε όλοι από τα κρεβάτια μας από ένα πολύ δυνατό χτύπημα» περιέγραψε και είπε πως πέρασε αρκετή ώρα για να αντιληφθούν πως ήταν χτύπημα «στην καρδιά της συνοικίας Ντάχια».

Ενημέρωσε πως σημειώθηκε επίθεση σε ένα 5όροφο κτίριο, που έχει «καταστραφεί ολοσχερώς».

Ο ίδιος έκανε λόγο για «πολύ μεγάλη έκρηξη και πολύ μεγάλες ζημιές».

Σημείωσε, δε, πως η Ντάχια θεωρείται προπύργιο της Χεζμπολάχ στον Λίβανο. 

 
TV & Media

Tags

0

LIVE - Πόλεμος στη Μέση Ανατολή

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Γιώργος Βότσης: «Κάποτε δεν χρειαζόταν να δώσεις ορισμό για το τι εστί αναρχικός»

Οι Αθηναίοι / Γιώργος Βότσης (1938-2026): «Κάποτε δεν χρειαζόταν να δώσεις ορισμό για το τι εστί αναρχικός»

Για τις Αρχές ήταν «τρομοκράτης» και «αρχηγός» της 17Ν, ενώ για την Αριστερά «προβοκάτορας». Δηλώνει αντιστασιακός εκ φύσεως και πιστεύει ότι η «Ελευθεροτυπία» της δικής του εποχής δεν μπορεί να ξαναβγεί. Ο θρυλικός δημοσιογράφος που απεβίωσε σήμερα αφηγήθηκε την πολυτάραχη ζωή του.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΖΟΝ ΚΕΝΕΝΤΙ ΤΖΟΥΝΙΟΡ ΝΤΑΡΙΛ ΧΑΝΑ ΚΑΡΟΛΙΝ ΜΠΕΣΕΤ

TV & Media / «Love Story»: Η Ντάριλ Χάνα κατακεραυνώνει τη νέα σειρά για τον JFK Jr και την Κάρολιν Μπεσέτ

Η ηθοποιός, που ήταν σε σχέση με τον Κένεντι, αναφέρει ακόμη ότι μετά την προβολή της σειράς έχει δεχθεί «εχθρικά και ακόμη και απειλητικά» μηνύματα σε άρθρο της στους New York Times
THE LIFO TEAM
ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΧΕΙΛΑΚΗΣ ΙΡΑΝ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ

TV & Media / Αιμίλιος Χειλάκης: «Θα συμβούν πράγματα που θα τα δούμε να γίνονται και δεν θα το πιστεύουμε»

Ο ηθοποιός μίλησε εκτενώς για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή ενώ αναφέρθηκε και στην «αντίσταση» του Ισπανού πρωθυπουργού Σάντσεθ στον Τραμπ χαρακτηρίζοντάς την «σπουδαία κίνηση»
THE LIFO TEAM
Ο δημιουργός του Heated Rivalry φτιάχνει για το Netflix μια ξεκάθαρα gay σειρά για τον Μέγα Αλέξανδρο

TV & Media / Ο δημιουργός του Heated Rivalry φτιάχνει για το Netflix μια ξεκάθαρα gay σειρά για τον Μέγα Αλέξανδρο

Ο δημιουργός του Heated Rivalry ετοιμάζει για το Netflix μια νέα σειρά για τον Μέγα Αλέξανδρο, δίνοντας queer τόνο σε μια μορφή που στην Ελλάδα εξακολουθεί να προκαλεί αμηχανία όταν βγαίνει έξω από τον εθνικό μύθο.
THE LIFO TEAM
NETFLIX PARAMOUNT WARNER BROS ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ

TV & Media / Ο Τραμπ αγόρασε χρέος της Netflix εν μέσω της «μάχης» της Paramount να αποκτήσει τη Warner Bros

Νέα οικονομικά στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα δείχνουν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος απέκτησε ομόλογα της Netflix την περίοδο που η Paramount προσπαθούσε να αποσπάσει τη Warner Bros. Discovery από τον «κολοσσό» του streaming
THE LIFO TEAM
 
 