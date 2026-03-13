Καλαμαριά: Η στιγμή που ο 20χρονος καταρρέει δίπλα σε κάδο μετά την επίθεση με μαχαίρι

Βίντεο - ντοκουμέντο από την δολοφονική επίθεση που δέχτηκε ο 20χρονος στην Καλαμαριά, ήρθε στο φως της δημοσιότητας.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης, όταν ο 20χρονος οπαδός του ΠΑΟΚ, ενώ βρισκόταν με τους φίλους του στην περιοχή της Καλαμαριάς, δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι.

Στο βίντεο που έφερε στη δημοσιότητα η ΕΡΤ, διακρίνεται η στιγμή που δύο άτομα με κουκούλες τρέχουν και από πίσω βρίσκεται ο 20χρονος, ο οποίος έχει δεχτεί ήδη μαχαιριά στην πλάτη.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο, ο άτυχος νεαρός κάνει κάποια βήματα, πριν καταρρεύσει δίπλα σε έναν κάδο και χάσει τις αισθήσεις του.

«Είδαμε εδώ πεσμένο το παιδί, ήταν αιμόφυρτο μπροστά στον κάδο. Είχε έρθει το ασθενοφόρο. Αυτοί (οι δράστες) όπως είπαν περίοικοι ήταν τρία άτομα. Τον χτύπησαν, έπεσε κάτω, πήγαν μέχρι τη γωνία και ξαναγύρισαν. Μία αστυνομικός που έφτασε στο σημείο τους είδε και προσπάθησε να τους κυνηγήσει» ανέφερε στο thestival.gr αυτόπτης μάρτυρας.

Σημειώνεται πως οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι το μαχαίρι του τρύπησε τον πνεύμονα, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του, ενώ η σορός του αναμένεται να μεταφερθεί στην ιατροδικαστική υπηρεσία για νεκροψία.

Την ίδια ώρα, οι Αρχές από τα ξημερώματα έχουν πραγματοποιήσει τέσσερις προσαγωγές, ενώ την υπόθεση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος και όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά.