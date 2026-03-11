Γιώργος Μαρίνος: «Είχε άνοια αλλά θυμόταν τους στίχους από τα τραγούδια του» λέει η ξαδέλφη του

Με άνοια ζούσε τα τελευταία χρόνια της ζωής του ο Γιώργος Μαρίνος αλλά όταν άκουγε τραγούδια του, θυμόταν τους στίχους, φανέρωσε η ξαδέλφη του.

Ο Γιώργος Μαρίνος ζούσε σε οίκο ευγηρίας και όπως ανέφερε η ξαδέλφη του στην εκπομπή «Το Πρωινό» , που τον επισκέφτηκε τελευταία φορά την Καθαρά Δευτέρα, έφυγε ήρεμος από τη ζωή.

Για την υγεία του με την ασθένεια που ξεκίνησε το 2021 και τις αντιδράσεις του όταν άκουγε τραγούδια του, η ξαδέλφη του Γιώργου Μαρίνου είπε: «Από το 2021 και μετά ο Γιώργος είχε άνοια, δεν μπορούσε να συζητήσει πολύ. Του βάζαμε τα τραγούδια του, και παραδόξως θυμόταν τα λόγια. Αυτό ήταν το καταπληκτικό. Όταν του έβαζα το "Κάνε μου λιγάκι μμμ" έλεγε τα λόγια, ενώ είχε άνοια. Του βάζαμε τη μουσική του και θυμόταν τα λόγια».

Για την τελευταία τους συνάντηση, δήλωσε: «Είχα επικοινωνία μαζί του, την τελευταία φορά που τον είδα, ήταν την Καθαρά Δευτέρα. Δεν μιλούσε και δεν επικοινωνούσε καθόλου. Δεν ήταν κλινήρης, ήταν στην καρέκλα του, αλλά δεν μπορούσε να επικοινωνήσει μαζί μου. Ήταν καταβεβλημένος, αλλά ήταν ήσυχος. Το βλέμμα του αυτό το αστραφτερό ήταν ανήσυχο. Η ασθένειά του είχε σταδιακή εξέλιξη. Ήταν καθιστός, αλλά μετά σιγά σιγά έχασε εντελώς στην επικοινωνία και έκανε μία νεφρική ανεπάρκεια. Όλα τα όργανά του είχαν αρχίσει να φθίνουν. Έφυγε πολύ ήσυχος».

Γιώργος Μαρίνος: Πέθανε σε ηλικία 87 ετών

Ο Γιώργος Μαρίνος «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών, όπως έγινε γνωστό το πρωί της Τετάρτης 11 Μαρτίου. Τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.

Τη δυσάρεστη είδηση ανακοίνωσε ο θεατρικός παραγωγός Πάνος Κατσαρίδης στο Πρωινό του ΑΝΤ1.

Ο Πάνος Κατσαρίδης, ο οποίος εξουσιοδοτήθηκε από την οικογένεια του σόουμαν για να μεταφέρει τη δυσάρεστη είδηση, είπε χαρακτηριστικά: «Ο Γιώργος Μαρίνος έφυγε χθες το απόγευμα στις 5. Είχε μία επιπλοκή χθες το απόγευμα, είχε μια λοίμωξη στο αναπνευστικό και έφυγε γρήγορα ο άνθρωπος. Είμαι πολύ συγκινημένος».

Και συνέχισε: «Είμαι πολύ συγκινημένος γιατί πέραν αυτού του ρεπορτάζ που έγινε τότε χαμός πριν δυο χρόνια και έβαλε ένα τέλος σε όλες τις φήμες και τα τέρατα που ακουγόντουσαν για το πού είναι ο Γιώργος Μαρίνος, για το τι του συμβαίνει και για όλα αυτά, πέρα από αυτό εγώ αυτά τα δύο χρόνια που μεσολάβησαν, τον έβλεπα τον Γιώργο Μαρίνο».

«Οι δύο άνθρωποι που τον φρόντιζαν όλα αυτά τα χρόνια, είναι ο φίλος του ο Βασίλης Θωμάκος και η κυρία Ιωάννα, η σύζυγός του. Ο Γιώργος Μαρίνος μέχρι την τελευταία στιγμή είχε μία όμορφη καθημερινότητα, αποκομμένος, είχε κλείσει σε ένα σεντούκι τις αναμνήσεις του και συναναστρεφόταν εκεί τους υπόλοιπους ανθρώπους που ήταν στο ίδρυμα, άκουγε πάντα μουσική» συμπλήρωσε ο κ. Κατσαρίδης.

Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη έκανε την ακόλουθη δήλωση για την απώλεια του Γιώργου Μαρίνου: «Με μεγάλη θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια του Γιώργου Μαρίνου, ενός εμβληματικού καλλιτέχνη που ξεδίπλωσε ακέραιο το ταλέντο του και αγαπήθηκε όσο λίγοι από το μεγάλο κοινό. Ο χαρισματικός Γιώργος Μαρίνος μας χάρισε αφειδώλευτα το ταλέντο του, όντας ο ίδιος, ο πρώτος -και διαχρονικά το πρότυπο- Έλληνας διασκεδαστής, ο πρώτος εγχώριος σόουμαν, που συνδύαζε μοναδικά την υποκριτική, τη μίμηση, τη μουσική και το τραγούδι. Ποιος δεν θυμάται το πέρασμά του νεότατου Γιώργου Μαρίνου, από την «Οδό Ονείρων» του Μάνου Χατζηδάκι; Και ποιος μπορεί να ξεχάσει τα μοναδικά και καυστικότατα σκετς του για την επτάχρονη δικτατορία; Ο Γιώργος Μαρίνος εισηγήθηκε και επέβαλε με την πολύχρονη παρουσία του στις μπουάτ, ένα νέο τοπίο στη διασκέδαση το οποίο επαναπροσδιόρισε καθοριστικά, και πάντοτε χωρίς την παραμικρή έκπτωση και εκζήτηση. Υπήρξε, ακόμα, από τα πρώτα δημόσια πρόσωπα που μίλησαν θαρραλέα για την προσωπική τους ζωή, αψηφώντας στερεότυπα και συμβάλλοντας ουσιαστικά στην αποκόλληση από παρωχημένες αντιλήψεις και στην εδραίωση της ανοχής ως συστατικού στοιχείου της κοινής μας συμβίωσης. Στον Γιώργο Μαρίνο χρωστάμε πολλά, θα τον θυμόμαστε και θα τον τιμάμε πάντα για την πολύτιμη συνεισφορά του. Στους οικείους του, τους συναδέλφους του και τους άπειρους φίλους του απευθύνω τα ειλικρινέστατα συλλυπητήρια μου».

Το 2006 ο Γιώργος Μαρίνος είχε λάβει μέρος στο πρότζεκτ της LiFO «Οι Αθηναίοι». Τη συνέντευξη είχε πάρει ο τότε διευθυντής σύνταξης της LIFO, Νίκος Ράλλης, ο οποίος θα πέθαινε λίγα χρόνια μετά, στα 41 χρόνια του, από σπάνιο αυτοάνοσο. Η συνέντευξη ψηφιοποιήθηκε το 2022 για πρώτη φορά.

«Έχω μάθει να χαίρομαι την αγάπη και την εκτίμηση του κοινού. Παλιά ήμουν θύμα της ανασφάλειάς μου. Θέλω να πω, την καριέρα μου την έχω κάνει, δεν διεκδικώ πλέον κάτι. Την υγεία μου, ίσως. Εννοώ, όταν δουλεύω είμαι καλά, όταν δεν δουλεύω υπάρχει πρόβλημα. [...] Είναι ψυχολογική η ανάγκη μου να δουλέψω, δεν είναι οικονομική. Αλλιώς, τρελαίνομαι. [...] Ζούσα σε μία εποχή Brokeback Mountain, αλλά δεν είχα ποτέ κανένα πρόβλημα να πω την αλήθεια. Γενικώς, ήμουν τούκα προ, όλους τους προλάβαινα. Τι να σου πούνε; Όταν πας και τους λες ''εγώ κύριε είμαι ομοφυλόφιλος'', τι να σου πούνε; ''Ρε πούστη''; Δεν είχα ενοχές και τύψεις, άρα δεν μπορούσε κανείς να με πληγώσει» είχε δηλώσει μεταξύ άλλων.

