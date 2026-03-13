Συναγερμός στην Τουρκία: Σειρήνες στη στρατιωτική βάση του Ιντσιρλίκ - Αναχαιτίστηκε νέος πύραυλος

Σειρήνες ήχησαν τα ξημερώματα στην αεροπορική βάση του Ιντσιρλίκ στην Τουρκία, μια σημαντική εγκατάσταση του ΝΑΤΟ όπου βρίσκονται αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις.

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, βαλλιστικός πύραυλος που φέρεται να κατευθυνόταν προς τη βάση αναχαιτίστηκε από τα συστήματα αεράμυνας της χώρας.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο πύραυλος καταστράφηκε πριν φτάσει στον στόχο του, αποτρέποντας πιθανό πλήγμα στη στρατηγικής σημασίας στρατιωτική εγκατάσταση.

Κάτοικοι των Αδάνων, που βρίσκονται περίπου 10 χιλιόμετρα από τη βάση, ξύπνησαν γύρω στις 03:25 τα ξημερώματα (τοπική ώρα) από τις σειρήνες, οι οποίες ήχησαν για περίπου πέντε λεπτά, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες. Όπως αναφέρεται, στη βάση σήμανε κόκκινος συναγερμός.

IRANIAN BALLISTIC MISSILE made impact at the U.S. Incirlik base in Turkey



Ambulances & firefighters immediately rushed to the scene

Την ίδια ώρα, πολλοί πολίτες ανάρτησαν στα social media βίντεο στα οποία φαίνεται ένα φωτεινό αντικείμενο να διασχίζει τον ουρανό, γεγονός που ενισχύει τις εκτιμήσεις ότι επρόκειτο για πύραυλο με κατεύθυνση προς την αεροπορική βάση.

Στην πόλη ακούγονταν για αρκετή ώρα σειρήνες από πυροσβεστικά οχήματα και δυνάμεις ασφαλείας.

Reports of air raid sirens followed by possible explosions at Incirlik Air Base, located near Adana, Turkey.

Υπενθυμίζεται ότι το ΝΑΤΟ ανακοίνωσε τη Δευτέρα πως κατέρριψε δεύτερο βαλλιστικό πύραυλο που εκτοξεύθηκε από το Ιράν, με την Τουρκία να απευθύνει αυστηρή προειδοποίηση προς την Τεχεράνη να μην προχωρήσει σε «προκλητικά βήματα».

Με πληροφορίες από Times of Israel