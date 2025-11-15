Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Μου έσκαβε τον λάκκο» - Τι φέρεται να κατέθεσε στην αγωγή εναντίον της Χριστοπούλου

Αίσθηση έχει προκαλέσει τις τελευταίες ώρες στην εγχώρια showbiz, η συνέχεια της δικαστικής διαμάχης μεταξύ της Ηλιάνας Παπαγεωργίου και της Έλενας Χριστοπούλου.

Την Παρασκευή έγινε γνωστό πως η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, προχώρησε σε μήνυση και αγωγή 1.000.000 εναντίον της πρώην συνεργάτιδός της Έλενας Χριστοπούλου.

Το πρωί του Σαββάτου, η εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» έφερε στη δημοσιότητα ένα μέρος όσων φέρεται να κατέθεσε το γνωστό μοντέλο στη μήνυση που υπέβαλλε κατά της πρώην μάνατζέρ της, Έλενας Χριστοπούλου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου κάνει λόγο μεταξύ άλλων για πλαστογράφηση της υπογραφής της σε επαγγελματικές συμβάσεις, για υπεξαίρεση μεγάλου χρηματικού ποσού, για προσβολή της επαγγελματικής της τιμής αλλά και για κλονισμό της ψυχικής της υγείας.

Τι φέρεται να κατέθεσε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου για την Έλενα Χριστοπούλου

«Δεν θα μπορούσα ποτέ να διανοηθώ πως η στενότερη συνεργάτης μου, το “επαγγελματικό μου αποκούμπι”, η “δεύτερη μητέρα μου”, ήταν στην πραγματικότητα ο άνθρωπος που υπέσκαπτε την επαγγελματική μου πρόοδο, την οικονομική μου σταθερότητα και προσωπικότητα. Μου έσκαβε τον λάκκο. [...]

»Εκ των εγγράφων που προσκομίστηκαν, υφίστανται συμβάσεις που έχουν τάχα υπογραφεί από εμένα. Πλην όμως ο δικαστικός γραφολόγος, Παύλος Κηπουράς, ο οποίος παρέστη ως τεχνικός σύμβουλος, έχει διαγνώσει πως οι επίδικες υπογραφές και μονογραφές που φέρονται σαν να ετέθησαν από εμένα είναι πλαστές. Μάλιστα αποδεικνύεται ότι τις εν λόγω υπογραφές και μονογραφές έθεσε καταβάλλοντας κάθε προσπάθεια να μιμηθεί τη γνήσια υπογραφή και μονογραφή μου», ήταν κάποια από αυτά που φέρεται να κατέθεσε σύμφωνα με την εκπομπή.

«[...] Οι ανωτέρω αξιόποινες πράξεις της εναγόμενης προσέβαλαν κατά τρόπο βάναυσο και προκλητικό το δικαίωμα της πληροφοριακής μου αυτοδιαθέσως, την οικονομική μου ελευθερία, την προσωπική επαγγελματική μου τιμή και υπόληψη με ονειδισμό και καταφρόνησή μου.

»Έβλαψε επίσης και την ψυχική μου υγεία πλήττοντας την ψυχοβιονοητική μου γαλήνη και τον συναισθηματικό μου κόσμο, αφού οι συμπεριφορές της κυριολεκτικά κονιορτοποίησαν τόσο τη δημόσια εικόνα μου όσο και την προσωπικότητά μου. Με κατέκλυσαν συναισθήματα θλίψης, άγχους και αναξιότητας, διότι χωρίς να το αντιληφθώ βρέθηκα να είμαι ένα ανήμπορο θύμα μιας οικονομικής πλεκτάνης», φέρεται να σημείωσε σε άλλο σημείο το μοντέλο.